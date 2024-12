«Sul tavolo abbiamo un imprenditore, che entro due giorni invierà una manifestazione di interesse direttamente all’amministratore giudiziario, il quale la presenterà a sua volta al gipcompetente per le valutazioni del caso». Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia che ha incontrato l’amministratore giudiziario della vicenda del Moody per discutere le sorti dello storico locale genovese, al quale è legato il futuro di 26 lavoratori.

«La proposta – precisa Mascia – è quella di prendere in affitto una parte del locale, garantendo la continuità occupazionale, e di rivitalizzare un locale in pieno centro cittadino. Si apre ora una corsa contro il tempo per arrivare a una soluzione che consenta ai lavoratori di avere una certezza sul proprio futuro entro metà gennaio».

«Con l’amministratore giudiziario – aggiunge l’assessore – ci siamo trovati d’accordo sull’interesse pubblico comune, che è quello di non lasciare vuoto il locale e soprattutto di mantenere la continuità occupazionale, assicurando un futuro ai lavoratori del Moody».