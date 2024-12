Dalla Spagna al Giappone passando per Francia, Germania e Cina, portando nel mondo il meglio della realtà produttiva della Liguria: anche nel secondo semestre del 2024 è proseguita l’attività di Liguria International per la promozione delle imprese del territorio e il consolidamento delle relazioni internazionali intrattenute dal sistema-Liguria.

Un lavoro concretizzatosi nella partecipazione ad alcune tra le fiere più importanti a livello globale e nell’ospitalità data a delegazioni estere, come quella del gruppo Shanghai Lingang Economic Development, ricevuta il 22 luglio per esplorare le opportunità di collaborazione nei comparti dell’agroalimentare, dell’high-tech, della sanità e del turismo, sottolineando l’importanza strategica dei porti liguri. Sempre sull’asse Genova-Pechino, particolarmente significativa è stata a settembre la visita del direttore del China Council for the promotion of international trade che ha consentito ai rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo economico ligure di accreditarsi presso 26 imprese della città di Chengdu attive nei settori della meccanica avanzata, dell’automotive, dell’energia, dell’alta tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Restando in estremo oriente è proseguita la Road to Japan inaugurata, a marzo, con la giornata-paese dedicata al Giappone: a inizio novembre Liguria International ha infatti ricevuto a una delegazione della città di Kobe per rafforzare le relazioni economiche tra i principali scali marittimi dei due paesi per poi partecipare, alla fine del mese, a una serie di attività istituzionali a Tokyo allo scopo di preparare la partecipazione delle aziende e degli enti liguri all’Expo di Osaka 2025.

Le eccellenze della nautica e della cantieristica sono state protagoniste, invece, dal 10 al 15 settembre al Cannes Yachting Festival, vetrina internazionale di livello assoluto che ha offerto preziose opportunità di networking con i principali attori del settore a livello globale; e ancora il 28 novembre al B2B Mare La Spezia dedicato alla blue economy e pensato per promuovere la conoscenza tra imprese, rispondere all’esigenza dei committenti di ampliare e qualificare la propria catena di fornitura e facilitare l’ingresso delle pmi in nuovi mercati.

Molto intense anche le azioni prese a beneficio del settore agroalimentare: su tutte, in ottobre, il debutto della Liguria a Fruit Attraction, la fiera internazionale di Madrid a cui per la prima volta hanno avuto accesso le aziende del settore agricolo e ortofrutticolo della nostra regione, stabilendo preziosi contatti con potenziali clienti e partner commerciali e aggiornandosi sulle ultime tendenze del mercato, oltre ad esplorare soluzioni innovative per un’agricoltura sostenibile. Liguria International ha inoltre coordinato, in collaborazione con Cna Liguria e la Camera di Commercio italiana di Nizza, una collettiva di dieci aziende liguri in Costa Azzurra per promuovere le pmi del comparto e, insieme alla Camera di Commercio italo-tedesca, ha organizzato una missione imprenditoriale a Monaco di Baviera finalizzata alla promozione del florovivaismo, dell’agroalimentare e vinicolo e del turismo.