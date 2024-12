Oltre un milione di euro, precisamente 1.174.173, sono stati raccolti nel 2024 dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili, braccio solidale del Gruppo EcoEridania, nato a Genova nel 1998 e oggi azienda di livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria (un fatturato di circa mezzo miliardo) e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste.

La cifra considerevole deriva da una rinuncia volontaria di parte della tredicesima da parte dei circa duemila dipendenti, dalla sensibilità dei fornitori e grazie all’impegno di chi lavora nella Fondazione.

«Grazie a questa generosità oggi circa 800 ragazzi diversamente abili giocano a calcio in tutta Italia e arriveremo al migliaio» spiega Davide Leonardi, co-founder della Fondazione EcoEridania Insuperabili.

Il presidente del Gruppo Andrea Giustini dice: «Il nostro impegno è da sempre quello di creare valore per il territorio in modo concreto. Siamo convinti che, con determinazione e impegno collettivo, si possano realizzare i sogni di tutti, anche di chi parte da situazioni più svantaggiate. Come Gruppo EcoEridania, in 14 anni abbiamo raccolto e donato oltre 4 milioni di euro e, anche quest’anno, grazie alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, abbiamo realizzato progetti straordinari, pensati per rafforzare il senso di comunità e promuovere l’inclusione sociale. È un traguardo che ci riempie di orgoglio ed entusiasmo e che quest’anno festeggeremo proprio a Genova, con un Gran Galà di Beneficenza presso il Waterfront di Levante sabato 14 dicembre».

Tra le associazioni e le realtà di solidarietà del territorio sostenute dal Gruppo EcoEridania rientrano: Fondazione Gigi Ghirotti, Centro Progetto Spilimbergo, Orfani della Tragedia del Ponte Morandi, Ospedale Gaslini, Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), La Casa del Re, Volley Albissola, S.A.P.R.E. e la città di Valencia tramite la Fondazione Levante.

Guardando al futuro, il Gruppo ha inoltre annunciato il lancio di un nuovo bando che prevederà, per il 2025, l’assegnazione di 5.000 euro a una nuova realtà solidale, scelta per ampliare ulteriormente il raggio d’azione degli interventi sul territorio. Tra le attività in arrivo per il prossimo anno, infine, la seconda edizione dell’EcoEridania Cup: un torneo che riunirà tutte le squadre che condividono la stessa missione di sensibilizzazione all’inclusione e che vedrà coinvolte le squadre For Special del territorio ligure. Parte dei proventi del torneo verranno destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria, afferma: «L’impegno nel sociale di Fondazione EcoEridania Insuperabili si rinnova e cresce di anno in anno: questa bella realtà si conferma un prezioso alleato delle istituzioni locali sostenendo tante associazioni del territorio che operano nel campo della solidarietà. Nel 2025 la Liguria sarà Regione Europea dello Sport: sarà l’occasione per promuovere il profondo valore sociale dello sport e a tal proposito mi piace sottolineare le numerose attività e iniziative che la Fondazione porta avanti proprio all’interno del mondo sportivo e anche tra i banchi di scuola: due ambienti davvero fondamentali per l’inclusione e il benessere di tutti, in particolare delle persone fragili e con disabilità».

Davide Leonardi aggiunge: «C’è una grande concretezza nel fare del bene e quest’anno lo abbiamo dimostrato con risultati e progetti che ci riempiono di orgoglio. Grazie al Progetto Scuole, abbiamo portato il nostro messaggio in numerosi istituti formativi, superando il traguardo degli oltre 15.000 studenti coinvolti. Infine, siamo davvero felici della nascita della nuova squadra Insuperabili della sede di Pistoia. La Fondazione EcoEridania Insuperabili continuerà a costruire opportunità e inclusione, perché ogni piccolo passo verso il cambiamento è un grande passo verso un futuro migliore».