Si è conclusa l’asta di Arredi, Sculture, Oggetti d’Arte e una Collezione di Ventagli battuta a Villa Carrega Cataldi il 28 e il 29 novembre, che ha totalizzato un ammontare complessivo di 1.051.363,20 euro, inclusi i diritti d’asta.

Fra i 90 lotti della collezione Balestra, proposti a offerta libera, spicca la vendita del grande arazzo francese del 1700 circa, aggiudicato a 10.100 euro, ed è risultato di grande interesse anche il mobilio, con la vendita a 7.600 euro del tavolo da centro in legno scolpito e dorato del XIX secolo e la coppia di vasi in porcellana smaltata rosso di ferro e oro, provenienti da uno dei tanti viaggi in oriente dello stilista, battuta a 4.475 euro. Tra i top lot anche alcuni dipinti: un olio su tela della Scuola di Cuzco, risalente al XVII secolo, venduto a 5.040 euro e i due dipinti con vedute portuali di Adriaen van der Kabel, pittore olandese del XVII secolo, battuti a 5.244 euro l’uno.

In catalogo anche i quasi 350 lotti provenienti da altre illustri dimore italiane tra i quali uno stipo monetiere in legno ebanizzato si posiziona come top lot assoluto dell’asta, con la vendita a 150.100 euro (stima iniziale 50.000 euro). Ottima aggiudicazione anche per una coppia di comodini con eleganti gambe zoomorfe, da una stima di 8.000 euro sono stati battuti a 100.100 euro.

Venduta anche una coppia di gueridon veneziani del XVIII secolo, in passato parte delle raccolte private di Emanuele Filiberto di Savoia, venduta a 56.350 euro. Presentata all’incanto anche una collezione di 75 ventagli e opere inerenti: il top lot della categoria è rappresentato da due ventole cinesi in bambù laccato, carta e tessuto dipinti della metà del XIX secolo, che da una stima di 800 euro ha raggiunto 3.172 euro.