Buone notizie per Piaggio Aerospace, dopo tanta attesa sul futuro dell’azienda aeronautica (da sei anni in amministrazione straordinaria), con stabilimenti a Villanova d’Albenga e Genova. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato: «Abbiamo aperto il terzo bando di gara che sta procedendo regolarmente. Sono pervenute il 26 novembre tre offerte definitive e vincolanti da parte di player industriali internazionali. I commissari le stanno esaminando, siamo nella fase decisiva». Urso lo ha detto durante il question time alla Camera.

Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della commissione Attività produttive, commenta: «Una notizia formale e rilevante, riferita oggi alla mia interrogazione durante il Question Time alla Camera che traccia una rotta chiara e finalmente positiva per Piaggio. Se siamo alla fase decisiva significa che siamo alla svolta decisiva: oggi, finalmente, abbiamo la certezza che i commissari potranno scegliere, in tempi brevi, tra tre offerte definitive e vincolanti. Questa è la garanzia che questo terzo bando di gara, dopo anni di nulla di fatto, potrà andare finalmente a buon fine».

La deputata aggiunge: «La prospettiva, da parte del ministro, è stata quella di poter riferire in tempi brevi nuovamente alla Camera rendendo noto, al termine del lavoro dei tre commissari, l’esito finale del bando di gara. La risposta complessiva all’interrogazione, in cui spesso è stata ribadito l’impegno del governo, anche in questa fase, a garantire produzione (senza ricorrere alla cassa integrazione), occupazione, lavoro, il parallelismo con l’impostazione di altre crisi industriali affrontate, confermano l’approccio per la proposta che più saprà garantire continuità, sviluppo, vendita complessiva, sostenibilità del piano industriale e futuro all’azienda. Torneremo presto a interrogare il ministro nella consapevolezza che all’azienda sarà data rapidamente la prospettiva migliore».