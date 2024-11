Ad Alassio è stato firmato il protocollo d’intesa tra gli attori locali coinvolti nelle attività turistiche, con il quale viene costituito l’organismo consultivo denominato Rete di destinazione Alassio (Rda).

Hanno apposto la propria firma al protocollo d’Intesa il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri; il delegato di Alassio della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) Dario Leone; il presidente dell’Associazione Balneari Alassini Gian Emanuele Fracchia; il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini; Marcella Mugnaini, membro di Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Savona; la presidente del Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” Loredana Polli; il presidente dell’Associazione Bagni Marini Emanuele Schivo; Claudio Pietrasanta per la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali).

Alla Rete di destinazione Alassio possono aderire soggetti pubblici e privati, istituzioni, associazioni di categoria, sindacati operanti nel settore turistico e direttamente interessati a contribuire alla promozione turistica del territorio.

La Rda agirà attraverso una struttura operativa presieduta dall’assessore al Turismo del Comune di Alassio e composta dai rappresentanti designati di ciascun soggetto aderente, con il supporto del dirigente del II Settore e dell’Ufficio Turismo.

Questo organismo avrà lo scopo di agevolare la partecipazione, la cooperazione e il coordinamento dei vari soggetti coinvolti nelle attività turistiche, per l’individuazione di strategie condivise e la realizzazione di un programma comune, ai fini della creazione e della governance di un modello di sistema turistico integrato (network) di pianificazione e gestione organizzata dell’accoglienza turistica.

Attraverso l’istituzione della Rete di Destinazione Alassio, l’Amministrazione comunale intende sancire i presupposti di una collaborazione permanente con gli operatori economici, le associazioni, le imprese e le istituzioni per promuovere lo sviluppo turistico sostenibile del territorio in attuazione dei principi cardine del proprio piano di marketing. L’obiettivo sarà perseguito mediante un sistema di rete efficace ed efficiente, per ideare ed elaborare una proposta diversificata per la fruizione turistica della città, con un’identità precisa, creando valore aggiunto e raggiungendo una sempre maggiore capacità competitiva. L’accordo è rivolto a promuovere la convergenza della progettualità degli stakeholder associati, in modo che gli stessi possano proporre specifiche iniziative funzionali al progetto generale, che verranno sostenute dalla Rda e dall’Amministrazione comunale, allo scopo di incentivare il flusso turistico – sia a livello nazionale sia a livello internazionale – verso Alassio.

Il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: «Con la firma di questo protocollo d’intesa che sancisce la costituzione della Rete di Destinazione Alassio diamo il via ad un progetto strategico molto importante, che mira a promuovere con ancora più forza e dinamicità il nostro territorio. Attraverso la Rete di Destinazione Alassio rafforzeremo sempre più la collaborazione tra gli attori locali coinvolti nelle attività turistiche, con l’obiettivo di sviluppare un’offerta di qualità, diversificata e capace di ampliare i flussi turistici dall’Italia e da tutto il mondo, in ogni stagione dell’anno. Lavorando in rete con tutti i soggetti coinvolti, sono certo che otterremo degli eccellenti nuovi risultati, creando un importante valore aggiunto per la nostra città e per gli ospiti che la scelgono».