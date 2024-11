La campagna antinfluenzale Asl 3 prosegue con un nuovo appuntamento in accesso diretto e gratuito (per le categorie individuate dal ministero della Salute) al Centro commerciale L’Aquilone del gruppo Coop Liguria.

Gli specialisti dell’Igiene e Sanità pubblica Asl 3 saranno presenti mercoledì 27 novembre dalle 9 alle 13 al Box 12.

La vaccinazione è offerta in forma gratuita alle persone di età maggiore o uguale a 60 anni, ai bambini nella fascia 6 mesi-6 anni, ai portatori di patologie a maggior rischio di complicazioni e alle persone appartenenti alle categorie per cui è raccomandata, come stabilito dal ministero della Salute.