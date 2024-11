A seguito dell’acquisizione di Simpson Marine, Sanlorenzo rafforza la propria presenza nel mercato dell’Asia-Pacifico, con l’inaugurazione dell’ufficio “Sanlorenzo Australia” a Sydney. L’evento segna anche un milestone importante per Bluegame che debutta nel paese con il BGX63, bestseller del brand. Sanlorenzo, invece, porta due fra le sue imbarcazioni più iconiche: SD126 e SX76.

La crescita di Sanlorenzo nel mercato dell’Asia-Pacifico

Sanlorenzo ha annunciato nel maggio di quest’anno il perfezionamento dell’acquisizione del 95% di Simpson Marine, uno dei principali operatori nella regione Asia-Pacifico nella vendita e servizi nel settore dello yachting: L’operazione ha permesso di stabilire una presenza diretta nell’area sviluppando ulteriormente l’offerta di servizi, rappresentando un passo importante verso l’espansione del business a livello internazionale e permettendo di crescere ulteriormente in un mercato strategicamente rilevante come quello dell’Asia-Pacifico, per il quale ci sono importanti prospettive di sviluppo nei prossimi dieci anni.

L’innovazione e le nuove tecnologie sono i principali fattori di tendenza nell’area Asia-Pacifico, così come la domanda per soluzioni più sostenibili e per i sistemi di navigazione più avanzati. Si tratta di caratteristiche che non solo gli yacht di Sanlorenzo sono in grado di soddisfare appieno, ma che, insieme all’eleganza, al lusso e allo stile Made in Italy costituiscono il dna stesso del gruppo.

Le barche esposte in Australia:

Secondo modello dell’innovativa gamma crossover del brand, BGX63 esalta tutti i vantaggi del concetto rivoluzionario della linea BGX, a partire dalla volontà di privilegiare la vita a bordo dell’armatore e la privacy degli ospiti, al comfort in navigazione, fino al layout rivoluzionario, che collega le aree esterne e quelle interne in un percorso fluido. Tutto ciò senza venire meno ai valori fondanti del marchio, che trovano espressione nella carena performante nel senso più ampio – navigazione confortevole e sicura in ogni condizione, sorprendente manovrabilità – nei livelli di comfort di categoria superiore e nella applicazione di principi di sostenibilità.

In occasione dell’inaugurazione dell’ufficio di Sydney, al BGX63 di Bluegame si sono affiancati 2 yacht iconici delle line SX e SD di Sanlorenzo: SX76 e SD126.