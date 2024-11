Genova sarà nuovamente protagonista, dal 28 novembre al 1 dicembre, con un’anticipazione mercoledì 27 novembre, del Festival diPassaggio. Alla sua seconda edizione, il Festival promosso dalla Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, con il sostegno istituzionale del Comune di Genova, del Comune di Bogliasco e di Fondazione Compagnia di San Paolo, torna con un programma fitto di grandi nomi del panorama italiano e internazionale, molti dei quali per la prima volta a Genova. Tutta la città sarà coinvolta in eventi e incontri, spesso proposti in luoghi insoliti, ciascuno legato a libri e tematiche specifiche.

Tra gli ospiti sono attesi Nicola Lagioia, Marco Balzano, Violetta Bellocchio, Federica Manzon, Dario Voltolini, Liz Moore, Antonio Franchini, Riccardo Falcinelli, e ancora Enrico Terrinoni, Anna Pazos, Paolo Nori, Fumettibrutti, Giulia Siviero, Marco Malvaldi, Valeria Parrella, Naadesha Uyangoda, Saba Anglana, Alice Urciuolo, Mario Calabresi e molti altri.

Performance, conversazioni, incontri site specific e panel saranno proposti in dialogo con il territorio, anche attraverso la scelta di spazi rappresentativi che raccontano la storia di Genova e al tempo stesso si fanno teatro della sua continua trasformazione culturale. Oltre i luoghi tradizionali della cultura, come Palazzo Ducale, Palazzo della Meridiana, l’Accademia Ligustica di Belle Arti, il Teatro della Tosse, le librerie, le biblioteche di quartiere, gli incontri si svolgeranno infatti in spazi inusuali e legati tematicamente alle opere degli autori, a ciascuno dei quali sarà consegnato un citypass turistico per visitare la città. È il caso, per esempio, dell’appuntamento con Dario Voltolini, per la presentazione del suo Invernale, che si terrà nella macelleria Macelli 44 o dell’incontro in cucina con Tommaso Mellilli, sul rapporto tra cibo e commensali, e di Ilaria Gaspari che racconterà della reputazione nella bottega storica Pescetto. Michele Ruol e Luca Molinari si confronteranno nello spazio design Agè modernariato, mentre Alberto Crespi parlerà di western nella sala cinematografica più antica d’Italia. Il pubblico del Festival potrà inoltre fare una visita guidata da Claudio Visentin al cimitero di Staglieno scoprendo i cimiteri monumentali, abbandonati e di paese che raccontano come cambia nel tempo il culto dei morti. Domenica 1 dicembre i Luzzati Lab ospiteranno inoltre il Forum Disuguaglianze e Diversità, che vedrà alcuni autori ospiti confrontarsi con Fabrizio Barca per la presentazione del documento integrato di microclip _L’arte nella contesa per il senso comune_ e il video correlato.

Il Festival vede anche la partecipazione di Bogliasco, dove da ottobre a marzo saranno presentate iniziative dedicate al mondo dei libri e della lettura: sei mesi di incontri, laboratori, eventi per seminare azioni e rigenerare l’offerta culturale del borgo.

Il programma completo è consultabile sul sito dipassaggio.com.