In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, Asl3 propone per giovedì 21 novembre un filo diretto telefonico.

Giovedì 21 novembre 2024, dalle 10 alle 12, al numero di telefono 010 849 2543 rispondono gli specialisti della Medicina d’urgenza Asl3, diretta dal dott. Alessandro Rollero.

L’iniziativa Asl3 si inserisce anche tra quelle promosse dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda).