Partiti i lavori sulla Via dell’Amore per il ripristino e il rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è traguardare la riapertura del sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale.

Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino avvalendosi della direzione lavori e delle ditte presenti in loco per terminare alcune lavorazioni di rifinitura.

La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300 mila euro.

Nel corso dei lavori previsti ulteriori disgaggi dalla falesia, propedeutici al ripristino e rinforzo delle barriere e della galleria paramassi nell’area maggiormente fragile della falesia.

D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma, scrive la Regione Liguria in una nota, dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore.