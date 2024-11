Giovedì 14 novembre, a partire dalle ore 11.00 davanti all’ingresso principale dell’Ospedale San Martino di Genova, in largo Rosanna Benzi, Filcams Cgil Genova, Fisascat Cisl Liguria, Uil trasporti Liguria, hanno indetto una assemblea con presidio del personale delle imprese di pulizia operanti presso gli ospedali e distretti Asl 3.

Lo scorso 19 luglio l’azienda Pulitori ed Affini, che ha in appalto dalla Regione le pulizie degli ospedali e distretti Asl 3 della Liguria, in ati con Coopservice, ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la riduzione delle prestazioni nelle diverse strutture ospedaliere e distretti territoriali. Questa decisione, scrivono i sindacati, ha portato “a pesanti riduzioni di orario con conseguenti riduzioni salariali per dipendenti che percepiscono una media di 700 euro mensili e un peggioramento sulla qualità del servizio”.

Per affrontare i temi della vertenza e le iniziative sindacali è stata organizzata l’assemblea pubblica di giovedì 14 novembre davanti al San Martino di Genova.