Nell’anno dedicato al Medioevo, il sistema bibliotecario urbano del Comune, in collaborazione con la Scuola Musicale Giuseppe Conte, presenta Luca Pacioli e lo spettacolo della matematica, in omaggio a questo grande divulgatore vissuto tra il 1445 e il 1517.

La matematica stupisce per i suoi risultati teorici, talvolta paradossali, ma anche per i giochi che si fondano su di essa. Attorno al gioco, Pacioli ha imbastito storie e studiato le varianti per renderne gli effetti più eclatanti e interessanti per il pubblico.

Giochi, esperimenti fisici, indovinelli e divertenti problemi animeranno gli incontri nelle biblioteche, sperimentando con il curatore dell’evento Andrea Capozucca la bellezza di un’avventura matematica fuori dal tempo, ma ancora profondamente attuale e coinvolgente.

Ecco gli appuntamenti per le scuole:

giovedì 7 novembre ore 9 – Biblioteca Brocchi

giovedì 7 novembre ore 11 – Biblioteca De Amicis

venerdì 8 novembre ore 9 – Biblioteca Saffi

venerdì 8 novembre ore 11 – Biblioteca Gallino

E quelli aperti al pubblico:

giovedì 7 novembre ore 17: Biblioteca Benzi

venerdì 8 novembre ore 17: Biblioteca Berio

Andrea Capozucca, collabora con la Scuola Conte per lo sviluppo di progetti Steam: PhD in Scienza della Complessità e laurea in Matematica, docente di Matematica e Fisica presso istituti superiori e docente universitario di Tecniche della Comunicazione Scientifica; da oltre quindici anni nel campo della ricerca didattica, della formazione e della comunicazione scientifica, con particolare attenzione alle connessioni tra Matematica e Arte; referente italiano dell’Experience Workshop Global Steam Network e membro di Matematita, centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione informale della Matematica.