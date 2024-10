Renato Goretta, ceo di Gesta srl Società Benefit, presidente della Piccola Industria ligure e delegato nazionale alla Cultura d’Impresa della Piccola Industria di Confindustria, presiederà il Comitato tecnico per la Certificazione del Sistema di gestione per la valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio architettonico, archivistico, artistico, culturale, monumentale, paesaggistico e storico italiano, istituito in seno all’accordo sottoscritto tra gli Stati Generali del Patrimonio italiano, ente per la valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio culturale iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Rappresentante di interessi del patrimonio presso la Camera dei Deputati, e l’ente di certificazione Certiquality.

Gli altri componenti del Comitato tecnico sono Emanuela Bertagnon, Leonardo Froio e Armando Romaniello di Certiquality e Enzo Medardo Costantini di Stati Generali del Patrimonio italiano, e Roberta Caragnano.

“Lo standard di certificazione, definito e di proprietà degli Stati Generali del Patrimonio italiano, per il quale Goretta ha partecipato alla redazione, consentirà di determinare i processi di valorizzazione di uno degli asset di sviluppo più importanti di un Paese che possiede e custodisce il più importante patrimonio architettonico, artistico e culturale del mondo – spiega la nota della presidenza del Comitato tecnico -. Una ricchezza che deve rappresentare una delle opportunità di lavoro e occupazione oltreché contribuire allo sviluppo economico e turistico italiano”.