La Fondazione genovese Il Porto dei Piccoli ha sottoscritto ieri a Milano un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (Fissw) per la promozione di attività sportive ed educative rivolte a bambini e ragazzi, in particolare a quelli che si trovano in cura presso poli pediatrici e strutture sociosanitarie.

L’accordo prevede la realizzazione di laboratori sportivi legati al surf, al Sup (Stand Up Paddle) e ad altri sport acquatici, con l’obiettivo di avvicinare giovani al mondo del mare in modo sicuro, inclusivo e divertente.

Attraverso queste attività, Il Porto dei piccoli e la Fissw si propongono di promuovere il benessere psicofisico dei partecipanti, stimolando lo sviluppo di competenze acquatiche di base, come equilibrio, coordinazione e rispetto per l’ambiente marino. Oltre alla pratica sportiva, i laboratori includeranno giochi e attività educative, mirate a migliorare la socializzazione, l’autostima e la capacità di gestione dello stress legato alla malattia. Tutte le attività saranno progettate e svolte in stretta collaborazione con le équipe mediche ed educative, per garantire la massima sicurezza e attenzione alle esigenze dei piccoli partecipanti.

«Questo protocollo d’intesa rappresenta una grande opportunità per portare lo sport come strumento di benessere e inclusione a bambini e ragazzi che affrontano sfide quotidiane, sia in ospedale che nelle scuole − ha dichiarato Gloria Camurati Leonardi, fondatrice e presidente de Il Porto dei piccoli −. Insieme alla Fissw, possiamo offrire loro un momento di svago e crescita, promuovendo valori come la resilienza e l’inclusione».

Il progetto vedrà l’organizzazione di incontri sportivi sia in presenza, presso scuole e strutture pediatriche, che a distanza, per garantire una partecipazione inclusiva anche a quei bambini che non possono accedere direttamente agli spazi acquatici. Le attività saranno completamente gratuite e rivolte ai bambini e ragazzi del territorio, favorendo lo sviluppo delle loro competenze motorie e promuovendo uno stile di vita attivo e sano.