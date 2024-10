Liguri in Borsa, Gismondi 1754 in rally (+5,06%) e perdite per Sanlorenzo (-4,43%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 5,606 (-1,92%), apertura a 5,718 euro Centrale del Latte d’Italia: 2,70 (+0%), apertura a 2,76 euro Circle: 8,00 (+0,25%), apertura a 7,94 euro EdiliziAcrobatica: 7,66 (+5,80%), apertura a 7,18 euro Erg: 21,50 (-0,65%), apertura a 21,88 euro Fincantieri: 4,83 (-3,71%), apertura a 5,10 euro Fos: 2,26 (+1,80%), apertura a 2,24 euro

Giglio Group: 0,488 (-4,31%), apertura a 0,50 euro Gismondi 1754: 3,53 (+5,06%), apertura a 3,60 euro Iren: 2,046 (+0,69%), apertura a 2,04 euro Leonardo: 21,87 (-1,13%), apertura a 21,97 euro Maps: 2,75 (-0,36%), apertura a 2,75 euro Orsero: 12,40 (-0,48%), apertura a 12,46 euro Racing Force: 4,23 (-0,24%), apertura a 4,19 euro Redelfi: 5,81 (-2,19%), apertura a 5,94 euro Sanlorenzo: 36,70 (-4,43%), apertura a 38,45 euro