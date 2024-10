L’edizione 2024 di “In-certi Sguardi sul Centro Storico” si terrà dal 26 ottobre al 3 novembre, con una serie di eventi che animeranno i tre Sestieri di Prè, Molo e Maddalena. L’iniziativa nasce con l’intento di esplorare o riappropriarsi della bellezza e delle storie del centro storico di Genova, anche attraverso tagli e strappi (appunto sguardi) diversi e sguardi inediti, vivendo in compagnia momenti di cultura e divertimento.

Si comincia sabato 26 ottobre nel Sestiere di Prè, dalle 16 alle 18, con un programma variegato di laboratori creativi, balli, truccabimbi, dolcetto e scherzetto e tante sorprese musicali in tutto il Sestiere di Prè e negli hub del Sestiere: Hub Archivolto, Hub Marinelle, Hub PER PRÈ e una merenda per tutte/i offerta da “Drago Forneria Genovese” dalle 18 con musica e giochi in piazza Don Gallo.

Per il programma completo del Sestiere di Prè e l’iscrizione ai laboratori di Sabato 26 ottobre cliccare qui.

Mentre per gli aggiornamenti di tutte le iniziative di “In-certi Sguardi” e per restare aggiornati sugli eventi e le attività programmate: www.centrostoricogenova.it.

“In-certi Sguardi sul Centro Storico” è promosso nell’ambito del Progetto di Comunità per il Centro Storico che coinvolge i tre Sestieri di Prè, Molo e Maddalena, realizzato in collaborazione con la Direzione Politiche sociali del Comune di Genova e oltre 90 enti del terzo settore.

Un grazie speciale va a tutti/e i/le commercianti e le associazioni locali che hanno offerto il loro sostegno e collaborazione.