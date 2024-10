Intesa Sanpaolo ha abbassato il target price di EdiliziAcrobatica a 15,0 euro per azione dai precedenti 18,3 euro e ha confermato la raccomandazione “Buy”, visto l’upside potenziale del 110%.

EdiliziAcrobatica sta tenendo bene nelle sue attività tradizionali – scrive Teleborsa riprendendo la nota degli analisti – con ricavi in Italia in crescita del 16% anno su anno, supportati da un’ampia base di clienti e da un numero crescente di contratti. Anche altri paesi europei hanno mostrato vendite in aumento nel primo semestre del 2024. La società sta investendo in nuove attività e mira a espandersi geograficamente per catturare nuove nicchie di crescita e adattarsi a un nuovo scenario di nessun supporto fiscale. “Crediamo che sia solo questione di tempo prima che l’attività appena lanciata dia i suoi frutti”, si legge nella ricerca.