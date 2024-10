È il tour operator genovese Prime Time l’impresa vincitrice dell’edizione 2024 del Premio Top of the Pid-Mirabilia, indetto dalle Camere di Commercio aderenti alla rete “Mirabilia” e riservato alle soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per il turismo e la cultura.

Il progetto vincitore è il “City game“, percorso fotografico a quiz per esplorare le città in autonomia con il cellulare. Il gioco si distingue per l’approccio innovativo che offre all’esplorazione e al turismo, consente al turista di costruirsi un percorso personalizzato e apre nuove opportunità per valorizzare attrazioni meno conosciute, contribuendo ad un turismo più inclusivo e sostenibile.

Al secondo posto la I2T di Chieti con Ulisses, sistema di tracking in aree delimitate per la, nautica, l’aria aperta e il ferroviario, in grado di raccogliere e sistematizzare dati da tutte le entità coinvolte nella gestione dei flussi turistici.

Sul podio al terzo posto anche la Int.Geo.Mod di Perugia con “Abat jour”, che dà nuova luce a luoghi di arte, cultura e natura attraverso il “light mapping”.

La premiazione è avvenuta oggi, a Perugia, nell’ambito della 12° edizione della Borsa del turismo culturale di Mirabilia, la rete delle 21 Camere di Commercio italiane che valorizza il turismo sostenibile nei luoghi Unesco, di cui la Camera di Commercio di Genova è tra i fondatori.

Il primo premio consiste in un assegno di tremila euro, il secondo un soggiorno di una settimana per due persone in uno dei luoghi di Mirabilia e il terzo un weekend per due persone.

In concomitanza con la premiazione si è svolto il “Demo Day for Unesco Heritage Sites” dedicato a imprese, pmi innovative e startup capaci di generare innovazione e accelerare la propria crescita, introducendo prodotti e servizi altamente innovativi grazie all’uso di tecnologie emergenti.

Al Demo Day, promosso da Mirabilia Network, Enterprise Europe Network, Edih – Heritage SmartLab e Dintec, hanno partecipato 8 imprese da tutta Italia.

Quest’anno il premio Pid Mirabilia ha collaborato con l’European Digital Innovation Hub (Edih) “Heritage Smart Lab”, il Polo Europeo dell’Innovazione il cui capofila è il Cluster Basilicata Creativa, che ha partecipato alla selezione delle Imprese vincitrici e fornirà loro servizi per la transizione digitale. Il progetto Edih è finanziato dal Mimit e dalla Commissione Europea.