«Dall’ex Ilva a Piaggio Aerospace, passando per Ansaldo Energia, Sanac e Technisub. Questi alcuni degli argomenti toccati dal ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso nell’incontro con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl tenutosi nel pomeriggio in Regione Liguria. Un momento di ascolto e confronto che il territorio richiedeva da tempo e che, anche grazie alla nostra regia e alla disponibilità del ministro, si è reso possibile».

«L’attenzione del Governo è massima – ha aggiunto Piana – come ribadito da Urso stesso, e l’obiettivo condiviso dev’essere quello di lavorare congiuntamente per garantire produzione e occupazione industriale sul territorio, valorizzando le specificità dei siti liguri. La siderurgia, l’aeronautica e l’industria energetica sono asset strategici nazionali che, ancor di più in questo momento storico, dobbiamo mantenere e sviluppare».

Secondo Pastorino, deputato ligure del Partito Democratico «Serve il coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, e l’opportunità che questa azienda sia Leonardo resta la scelta migliore in campo. Per quanto riguarda Technisub, ha detto Pastorino, « Al ministro ricordo che questa azienda è fiore all’occhiello della produzione italiana nella subacquea nonché leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di imballaggi innovativi in plastica e proprio per questo il suo futuro non può essere relegato a caso di rilevanza solo locale».