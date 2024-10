Al via la terza edizione di Oficinae Fonda, l’appuntamento annuale dell’azienda genovese che riunisce gli oltre 30 ottici optometristi parte del network dei Centri Vista Fragile per approfondire insieme le tematiche legate alla vista fragile attraverso un programma specifico, realizzato in un’ottica di formazione continua e per favorire la condivisione di esperienze tra professionisti.

L’evento, tappa fondamentale del percorso ideato dall’azienda al fine di accompagnare gli ottici interessati nel cammino per attivare un Centro Vista Fragile e diventare il punto di riferimento sul proprio territorio per le persone affette da questa condizione, avrà luogo sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 ottobre al Grand Hotel di Arenzano (Genova).

Durante la tre giorni di laboratori esperienziali e seminari in presenza – ma anche di momenti di networking e svago – gli ottici partecipanti avranno la possibilità di completare e approfondire il set di competenze già acquisite durante l’Academia Fonda, fondamentali per supportare al meglio la persona con vista fragile e i propri caregivers e per gestire il rapporto di collaborazione con gli altri professionisti del benessere visivo. Non solo, un focus particolare sarà anche dedicato allo sviluppo dell’imprenditorialità, del marketing e della comunicazione necessari alla gestione di un Centro Vista Fragile.

I lavori inizieranno sabato 5 ottobre con un momento dedicato al networking e alla socializzazione, seguiranno due laboratori esperienziali – “Centri Vista Fragile: Il rapporto con la classe medica” e “La camminata: Integrazione al protocollo PR Loop” – e due laboratori tecnici – “Soluzioni ottiche per vicino approfondimento pratico” e “Soluzioni ottiche per lontano approfondimento pratico”. La giornata di lunedì 7 sarà, invece, dedicata ai Centri Vista Fragile con i seminari di “Piano d’azione e raggiungimento degli obiettivi” e “Gestire la comunicazione di un Centro Vista Fragile”.

«Giunta alla sua terza edizione Oficinae è ormai un punto fermo nell’anno di Fonda e degli ottici con cui collaboriamo da anni – afferma Michele Jurilli ceo e fondatore di Fonda -. Aver formato oltre 150 ottici in 4 anni, ci dà la consapevolezza che la nostra attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della vista fragile possa contribuire a migliorare la qualità della vita di persone con patologie oculari e ciò, per noi, è motivo di grande orgoglio».