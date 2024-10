«Nove manifestazioni di interesse per Piaggio Aerospace, alcune di grandi e significativi player internazionali. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, su mia esplicita domanda, nel corso di un’audizione in X Commissione Attività produttive della Camera dedicata ai tavoli di crisi industriale aperti e alle aziende in amministrazione straordinaria».

Lo comunica Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera, deputata di Noi Moderati.

«Lo stesso Urso ha espresso l’augurio che si possa giungere a una soluzione positiva per Piaggio Aerospace, dicendosi convinto, come ministro, che si tratti di un asset importante del Paese – aggiunge – la risposta data in questa sede istituzionale anticipa quanto il ministro potrà meglio dettagliare nel corso dell’imminente visita, già fissata per lunedì, a Genova. Un’affermazione che apre una prospettiva importante per il futuro di un’azienda le cui sorti stiamo seguendo da tempo, con l’impegno costante che proseguirà anche con il lavoro in commissione per i passaggi successivi».