Week end ricco di eventi speciali nelle “acque” del Galata Museo del Mare in concomitanza con la 64ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, in Darsena, di fronte al Galata Museo del Mare avrà luogo “Mare Blu”, evento organizzato da Storie di barche che prevede una serie di laboratori esperienziali di arte e carpenteria navale a terra, gite in barca guidate a bordo del gozzo cornigiotto Bianca e spettacoli di issaggio delle vele della Goletta Amore Mio, ormeggiata in banchina fino al 22 settembre. Gran finale, lunedì 23 settembre, con il quarto incontro in blu dell’anno: ospite alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare, Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group, tra i principali produttori di superyacht al mondo. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Oltre alla possibilità di partecipare ai laboratori sugli antichi mestieri artigianali e a gite in barca organizzate nel Porto di Genova, in continuità con le attività previste da “Amare il Mare” e “Il Cantiere del Mare”, il progetto “Mare Blu” sarà presentato da Storie di barche alle 17.30 di sabato 21 settembre nella sala del palombaro, al piano terra del Museo.

Durante la conferenza verranno illustrati i progetti portati avanti dal 2022 dall’associazione, in collaborazione con: Comune di Genova, Università di Genova, Federazione Italiana Vela, Galata Museo del Mare, Comune di Pieve Ligure, Parco Antola, Fibas, Collegio Emiliani, Bergen Engines e Siat. Borse di studio saranno erogate a favore di ragazzi in età scolare, per incentivarli alla partecipazione dei corsi di restauro di barche tradizionali, previsti durante l’anno dal Cantiere del Mare”.

Fino a domenica 22 settembre in banchina sarà inoltre ormeggiata La Goletta Amore Mio che offrirà ai partecipanti due volte al giorno, alle 12 e alle 17, lo spettacolo dell’issaggio delle sue 8 vele colorate, permettendo la visita dell’imbarcazione, dalle 10 alle 17, e l’ascolto di racconti sulle navigazioni nel Mediterraneo. Sempre in darsena sarà visibile l’imbarcazione in legno costruita nel 2004 dai ragazzi delle scuole del Golfo Paradiso che hanno partecipato ai laboratori di Storie di Barche.

Venerdì 20 settembre alle 14 e alle 16, sabato 21 e domenica 22 alle 11, alle 14 e alle 16, il gozzo cornigiotto Bianca porterà i visitatori in giro per il porto, per un’ora circa, offrendo una visuale e una prospettiva diversa della città di Genova, con il contorno di una narrativa sulla storia del porto e sui progetti dell’associazione. Le uscite in gozzo sono gratuite, ed è consigliata la prenotazione entro il giorno scrivendo a: storiedibarche@gmail.com

Lunedì 23 settembre, alle 18.30, presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare, si terrà infine il quarto incontro in blu con Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group, tra i principali produttori di superyacht al mondo. L’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, è gratuito ed è consigliata la prenotazione su Eventbrite cercando “Alberto Galassi – ospite di “Incontri in Blu 2024”.