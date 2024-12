Il 64° Salone Nautico Internazionale di Genova è pronto ad accendere i riflettori sulla quinta edizione del Design Innovation Award, l’evento che premia e celebra l’eccellenza e l’innovazione nel mondo della nautica.

«Il Design Innovation Award è un premio prestigioso che contribuisce a promuovere l’immagine del nostro settore a livello internazionale – dichiara Andrea Razeto, presidente dei Saloni Nautici. Non è solo una celebrazione dei migliori progetti realizzati ad oggi, ma è anche uno sguardo al futuro. I progetti premiati mostrano le tendenze emergenti e le nuove frontiere del design nautico, diventano un punto di riferimento per l’intera industria, ispirando nuovi designer e aziende a puntare sempre più in alto».

Alla presidenza della giuria indipendente composta da esperti nazionali e internazionali, confermata per il secondo anno consecutivo, ci sarà Maria Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano, figura di riferimento nel panorama del design internazionale. Sotto la sua guida, la giuria sarà chiamata a valutare le candidature che quest’anno hanno superato le aspettative confermando il dinamismo del settore e l’impegno della manifestazione a promuovere il design e l’innovazione.

Il Design Innovation Award si articola in dieci categorie alle quali corrispondono i rispettivi premi. Sono inoltre conferiti tre Premi Speciali – Innovazione, Carriera e Talento – che verranno assegnati a progetti particolarmente distintivi per originalità, sostenibilità e impatto sociale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 20 settembre al Palazzo della Borsa di Genova.

Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica commenta: «L’innovazione è il filo conduttore del 64° Salone Nautico di Genova, un evento che si conferma come una vetrina internazionale per le ultime novità del settore nautico e incubatore delle ultime tendenze e innovazioni. Il Design Innovation Award si inserisce perfettamente in questo contesto, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate e sostenibili e confermando l’autorevolezza di Confindustria Nautica che rappresenta tutta la filiera della nautica da diporto».

Luisa Bocchietto, architetto, coordinatore del comitato d’indirizzo del Premio aggiunge: «Il Premio, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, si afferma sempre più come momento di confronto sull’evoluzione dell’innovazione nel settore e occasione per celebrare la qualità dei progetti e delle realizzazioni, che trovano nel Salone Internazionale di Genova una vetrina d’eccellenza. Il Premio cresce in partecipazione ed apprezzamento da parte degli espositori. Le connessioni create con il settore del mobile hanno contribuito ad accendere il reciproco interesse durante il talk organizzato insieme al Salone del Mobile di Milano in aprile e siamo felici di avere la sua presidente Maria Porro a presiedere nuovamente la giuria composta da esperti internazionali».