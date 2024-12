Sono oltre 11mila le assunzioni previste in Liguria dalle imprese per questo mese. Le previsioni occupazionali del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicano un incremento di 470 unità rispetto a quanto programmato a settembre 2023, mentre per il trimestre settembre-novembre 2024 le assunzioni previste sono quasi 31mila, 630 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

A livello nazionale le assunzioni previste dalle imprese, con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, sono 538mila, 7mila in più rispetto a settembre 2023 (+1,3%), mentre per il trimestre settembre-novembre superano di poco 1,4 milioni, stabili rispetto all’analogo periodo del 2023 (+0,1%).

A trainare la crescita prevista per il mese in corso è il settore dei servizi: 386mila i contratti programmati (+3,9% rispetto a 12 mesi fa), e oltre 1 milione nel trimestre, con l’apporto determinante per la crescita occupazionale proveniente dalle imprese turistiche (+21,4% a settembre) e da quelle commerciali (+25,4%). Frena, invece, la domanda delle imprese industriali sia a settembre (152mila, -7mila entrate rispetto a un anno fa; -4,6%), sia nel trimestre (418mila entrate, -25mila entrate; -5,7%).