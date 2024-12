Tpl Linea informa studenti, pendolari e tutta la clientela che da lunedì 16 settembre 2024 entreranno in vigore gli orari invernali-scolastici (per un totale di 1.805 corse), mentre dal 9 settembre stop agli orari estivi con il via a quelli invernali – ma non ancora scolastici (per un totale di 1.675 corse) senza quindi le corse indicate come “corsa solo scolastica” – (fino appunto al 16 settembre con l’inizio delle scuole – il dettaglio a questo link).

Con il nuovo anno scolastico Tpl Linea riprende il servizio di trasporto per gli studenti, con un sistema tariffario e agevolazioni studenti per valorizzare e incentivare l’utilizzo del servizio pubblico nelle tratte urbane ed extraurbane.

La presenza di Tpl Linea è anche nel servizio scuolabus, con la “flotta gialla” già pronta per l’inizio delle scuole.

Nelle prime giornate di ritorno in aula nel savonese, sino a quando non entreranno in vigore gli orari definitivi delle lezioni, gli stessi orari delle corse solo scolastiche (bis) saranno provvisori e gestiti sulla base delle comunicazioni di entrata e uscita degli istituti scolastici.

Ricordiamo gli abbonamenti dedicati agli studenti facilmente acquistabile anche online sulla piattaforma MoneyGo e i suoi canali brandizzati (abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro: la zona gialla è l’unica che riguarda come copertura territoriale l’intera provincia savonese).