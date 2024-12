I timori sulla crescita di Usa e Cina agitano le Borse europee frenano le Borse europee, che oggi hanno chiuso in rosso, mentre a Wall Street è sostanzialmente stabile l’S&P-500. In particolare in Europa hanno sofferto il lusso e l’hi tech. Milano segna -0,53%, Madrid -0,58%, Francoforte -0,83%, Parigi -0,98%, Londra -0,35%. Spread sui 139 punti (variazione -2,77%, rendimento Btp 10 anni +3,58%, rendimento Bund 10 anni +2,18%).

A Piazza Affari brillano Telecom (+2,31%) e Saipem (+2,23%), dopo due contratti da 1 miliardo di dollari in Arabia,. In coda Moncler (-4,44%).

L’euro si rafforza a 1,1081 dollari (da 1,1040 in chiusura alla vigilia) ma scende sullo yen a 159,90 (160,8), mentre il cross tra il dollaro e lo yen è a 144,25 (145,74).

Calano il gas, sui 35,7 euro al MWh (-4%) e il petrolio: verso fine seduta il Brent di novembre è in ribasso dello 0,2% a 73,6 dollari al barile, il Wti di ottobre a 70,2 dollari (-0,1%).