C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi alle selezioni del nuovo corso gratuito promosso dall’Its Turismo Liguria: Manager of tourism, cultural and sporting events.

Il corso della durata di 2000 ore, di cui 900 in stage, rilascerà la qualifica nazionale di Tecnico superiore per l’organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale, diploma di specializzazione corrispondente al 5° livello Europeo EQF. La sede del corso sarà a Santa Margherita Ligure, presso Villa Durazzo.

Il percorso è rivolto a n. 25 partecipanti con cittadinanza europea o cittadini di Paesi terzi purché titolari di regolare permesso di soggiorno UE; potranno accedere alla selezione giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale della durata di almeno 800 ore.

Il profilo in uscita è un tecnico specializzato che opera all’interno di organizzazioni/aziende specializzate nell’organizzazione di eventi di qualsiasi tipologia sia a livello nazionale che internazionale. Le competenze conseguite alla fine del corso gli permetteranno di progettare, organizzare e gestire gli eventi in ambito turistico, culturale o sportivo con particolare riferimento alle istituzioni pubbliche e alle imprese private, sapendo gestire i budget, le risorse umane e logistiche, con particolare attenzione alla sostenibilità. Saprà organizzare e coordinare i settori tecnici, tecnologici, digitali, artistici, di accoglienza e ristorazione definendo e pianificando azioni di comunicazione e promozione dell’evento attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali e digitali orientati.

La programmazione del percorso risponde alle esigenze del mercato del turismo regionale che sempre più è attento ed interessato a promuovere eventi di vario tipo per ampliare e qualificare l’offerta turistica, sia da parte di organismi pubblici che privati.

Le lezioni sono svolte per la quasi totalità da professionisti del settore per permettere agli allievi di instaurare subito un forte legame con il mondo del lavoro.

Il corso è totalmente gratuito in quanto finanziato dal Pnrr.

Sono previste, col medesimo finanziamento, Borse di Studio per i partecipanti.

Sul sito www.itsturismoliguria.it si possono trovare tutte le informazioni utili, dal piano di studi dettagliato sino alla scheda di iscrizione.