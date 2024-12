Chiusura in rialzo le Borse europee, con l’eccezione di Parigi (-0,32%), in attesa di conoscere i dati sull’inflazione in Europa e Usa che verranno resi noti venerdì. Milano segna +0,52%, Londra +0,21%, Francoforte +0,35%, Madrid +0,55%. Spread Btp/Bund sui 141 punti (variazione +2,51%, rendimento Btp 10 anni +3,66%, rendimento Bund 10 anni +2,25%).

A Piazza Affari in una giornata positiva per il settore auto europeo Ferrari (+1,7%) ha terminato le contrattazioni in testa al Ftse Mib, seguita da Campari (+1,28%), Erg (+1,17%), Generali (+1,08%).In luce anche Stellantis (+0,58%), Pirelli (+0,70%), ed Enel (+0,92%), dopo che Goldman Sachs ha alzato il target price da 9 a 9,20 euro e confermato il “buy”. In coda Brunello Cucinelli (-1,89%).

Debole il dollaro con l’euro che scambia a 1,116 (da 1,113 ieri di chiusura). La divisa europea vale anche 161,05 yen (da 162,37) mentre il cross dollaro/yen è a 144,2 (da 144,7). Con la tensione in Medio Oriente il petrolio è in calo, il Wti ottobre cede l’1,68% a 76,12 dollari al barile e il Brent di pari scadenza -1,58% a 80,14 dollari.

In rialzo il prezzo del gas che sale del 2,8% a 38,7 euro al MWh. Oro in calo a 2.516 dollari l’oncia, ma ancora ad alto livello, vicino al record di 2.531,60 toccato la settimana scorsa.