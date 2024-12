Per gli agriturismi savonesi associati a Cia Savona una estate 2024 positiva, anche se resta l’andamento di pernottamenti più brevi e presenze meno durature, in particolare a giugno e luglio, mentre ad agosto si è registrato il tutto esaurito nelle strutture operative sul territorio savonese.

In attesa dei dati ufficiali e conclusivi, questo un primo bilancio della stagione estiva tracciato da Turismo Verde Cia Savona, in vista di un mese di settembre che sarà ancora caratterizzato da nuovi arrivi e prenotazioni.

«Il mese di agosto ha risollevato al meglio la stagione dopo le difficoltà avute nei mesi primaverili e in particolare a giugno: resta il dato di una attenuazione delle capacità di spesa delle famiglie italiane, che hanno optato per soggiorni sicuramente di minor durata, un fattore che è stato però compensato dal consistente aumento del turismo straniero, sempre più alla ricerca dei borghi e delle aree rurali-naturalistiche», afferma il responsabile Turismo Verde Cia Savona Davide Moirano.

«I prezzi delle strutture anche quest’anno sono rimasti sostanzialmente invariati – dice -, riuscendo tuttavia a consolidare una offerta e servizi di accoglienza di massima qualità per gli ospiti, con prodotti locali e la valorizzazione delle stesse eccellenze enogastronomiche».

Ad animare la stagione turistica, infatti, non sono mancate iniziative originali e interattive nelle realtà dell’entroterra: visite guidate nelle vigne, degustazioni ad hoc di prodotti tipici, fino alla possibilità di show cooking per vivere e conoscere in prima persona le nostre tradizioni e tecniche culinarie.

E per gli agriturismi la stagione non volge certo al termine: «L’impulso del settore outdoor e del turismo sportivo speriamo possa allungare le attività delle nostre strutture, grazie al clima favorevole e alle attrattive presenti sul nostro territorio che uniscono sport, natura, cultura e comparto agroalimentare», conclude Moirano.