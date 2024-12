Tre giorni (dal 6 all’8 settembre) dedicati alla formazione dell’accompagnatore cicloturistico sportivo a Finale Ligure. Si tratta di una figura in ascesa in ambito turistico legato alle escursioni, alle vacanze e ai viaggi in mountain bike.

Operando senza vincoli geografici, l’accompagnatore cicloturistico sportivo è abilitato a lavorare in Italia, Europa e globalmente, supportato da una copertura assicurativa mondiale, una partnership esclusiva con il tour operator Italy Bike Tours e il riconoscimento ufficiale (legge n.4 del 14 gennaio 2013, ministero dello Sviluppo Economico).

Il programma del corso

Il corso ha una durata di tre giorni (da venerdì mattina a domenica pomeriggio) ed è suddiviso in modo equilibrato tra uscite in mountain bike e gravel e lezioni in aula.

Primo giorno – Venerdì 6 Settembre 2024

Mattina (Aula)

Introduzione al corso: presentazione dei partecipanti, programma e obiettivi del corso.

Le basi del cicloturismo: le attrezzature necessarie, come controllare e preparare le bici, cenni sulla manutenzione ordinaria, nozioni di primo soccorso.

Psicologia del gruppo: comunicazione, gestione dei conflitti e motivazione.

Cenni sulla cartografia e l’orientamento.

Pomeriggio (Outdoor)

Impostazione delle bici e controlli pre-partenza.

Breve uscita in gruppo: focus su comunicazione tra accompagnatore e clienti, segnalazioni e comportamento su strada.

Secondo giorno – Sabato 7 Settembre 2024

Mattina (Outdoor)

Escursione pratica con applicazione delle tecniche di guida su diversi terreni, introduzione delle specifiche per affrontare percorsi eterogenei.

Utilizzo di e-bike nel cicloturismo: capire le particolarità delle biciclette elettriche, inclusa la manutenzione, la pianificazione dell’autonomia e la sicurezza.

I partecipanti si alterneranno nella guida del gruppo, utilizzando Gps e mappe per navigare.

Pomeriggio (Aula)

Nutrizione e idratazione: strategie per brevi e lunghe distanze.

Manutenzione avanzata della bicicletta: sessioni pratica su come gestire riparazioni comuni sul campo, come forature, problemi alla catena o regolazioni del cambio e interventi sulla manutenzione straordinaria.

Terzo giorno – Domenica 8 Settembre 2024

Mattina (Aula)

Creazione di contenuti e presenza online: strategie per promuove l’attività, documentare e condividere viaggi e tour su blog e social media.

Test finale con pianificazione individuale di un tour cicloturistico e degli argomenti affrontati nelle prime giornate

Pomeriggio (Aula)

Tavola rotonda sull’esperienza del corso, definizione degli obiettivi personali, strumenti di supporto all’attività e conclusione dei lavori.

Altre informazioni qui.