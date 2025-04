Il consiglio di amministrazione di Redelfi spa ha approvato l’operazione di cessione delle partecipazioni riferibili alla società controllata Enginius srl e alla società RT&L srl, partecipata tramite GPA Solutions al 26% per focalizzare la propria attenzione imprenditoriale sulla linea di business green, ovvero nello sviluppo di bess (battery energy storage system) sia sul mercato italiano, sia sul mercato Usa.

L’accordo alla base dello spin-off prevede che la società Redeem srl, facente capo a Marinetta srl e Intersidera srl (azionisti rilevanti di Redelfi), acquisisca da Redelfi le partecipazioni nelle società non-core al valore di carico iscritto nel bilancio, per circa 0,8 milioni di euro complessivi, di Redelfi e che deliberi in contropartita un aumento di capitale al nominale, a beneficio di Redelfi stessa, per una quota pari al 33,33%.

L’accordo prevede inoltre che alla società spetti il 50% della eventuale plusvalenza in sede di vendita futura delle società non-core.

Il capitale sociale di Redeem sarà detenuto per il 33,33% da Redelfi e per il 33,33% da TZU srl nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di seguito descritto, mentre per la quota residua appunto da Marinetta e Intersidera.

Nel mese di ottobre 2023 Redelfi ha acquisito da Tzu la società Gpa Solution srl, già attiva nello sviluppo di BESS nel mercato italiano, per l’importo di acquisto accordato pari a 300 mila euro, oltre a un earn-out pari a 11,2 milioni da corrispondere al verificarsi di determinati obiettivi legati allo sviluppo di una particolare pipeline.

L’accordo, che verrà siglato entro fine mese, prevede quindi che, in luogo del pagamento dell’earn out Gpa da parte di Redelfi a Tzu, quest’ultima sottoscriva l’aumento di capitale in Redeem, per una quota pari al 33,33%, reinvestendo il credito vantato nei confronti di Redelfi nello sviluppo delle attività di Redeem. Di converso, anche i soci Marinetta e Intersidera si sono impegnati prestando interamente le garanzie per lo sviluppo delle attività in Redeem, per un importo minimo di 7,5 milioni.

Per effetto di tale operazione, Redelfi potrà beneficiare sia del deconsolidamento di debiti finanziari scritti da Enginius , pari a circa 1,7 milioni, sia dei potenziali proventi derivanti dalla possibile futura rivendita, da parte di Redeem, delle partecipazioni nelle società non-core.

Lo spin-off inoltre razionalizza la struttura societaria del Gruppo Redelfi e mira a ottimizzare il focus delle proprie attività sul settore dell’energia, concentrando gli investimenti, le risorse finanziarie e umane sullo sviluppo del Bess, in ragione dell’accelerazione del mercato italiano e del mercato US.

L’operazione risulta significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto supera il 25% dell’indice di rilevanza del fatturato e, inoltre, figura come un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pertanto sarà sottoposta al parere del comitato parti correlate della società.

Il documento informativo relativo all’operazione verrà messo a disposizione della società, a valle del perfezionamento dell’accordo, nei modi e nei tempi previsti dalla procedura per le operazioni con parti correlate della Società, disponibile sul sito www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Documenti.