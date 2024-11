Redelfi, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova, comunica l’ingresso, entro il mese di settembre 2024, di Elisabetta Migone nel consiglio di amministrazione della società controllata Enginius srl in qualità di amministratore delegato, con l’incarico di portare alla commercializzazione il prodotto Jarions, software in grado, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale, di aggregare e organizzare i contenuti provenienti da vari canali, rendendo ogni tipo di comunicazione digitale più fruibile attraverso un’unica piattaforma.

Redelfi è impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica ed è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Presentato al mercato durante l’Ipo (offerta pubblica iniziale), Jarions ha raggiunto in due anni “uno stadio avanzato di sviluppo”, si legge nella nota aziendale, ed è ora prossimo alla commercializzazione con vari applicativi di Ai, sancendo la trasformazione di Enginius da società di consulenza a società di prodotto.

“Questa significativa transizione rende necessario l’apporto di Migone, che avrà il ruolo non solo di guidare la prossima commercializzazione di Jarions, ma anche di perseguire un processo di spin-off per Enginius e sviluppare l’applicazione dell’Ai anche sul mercato energetico. A titolo di ulteriore remunerazione, verrà assegnata a Migone una quota pari al 5% del capitale sociale di Enginius, distribuita nel corso di 5 anni“.

Migone è stata scelta per guidare Enginius verso una nuova fase di crescita, preparando l’azienda alla possibilità di un percorso indipendente. Proprio in tale ottica, i ricavi di Enginius non sono stati inseriti nel Piano Industriale 2023-2026, presentato al mercato lo scorso dicembre.

Chi è

A seguito della Laurea in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Genova e di iniziali esperienze lavorative in ambito ingegneristico e di sviluppo di progetti di start up e incubazione di impresa, Migone ha ricoperto ruoli di alto livello in qualità di Research Manager presso il trasferimento tecnologico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, occupandosi nello specifico di creazione di impresa, di gestione e monitoraggio delle startup e dello sviluppo di nuovi progetti di business.

Inoltre, ha co-fondato Talent Garden Genova, il branch genovese di una delle più importanti piattaforme di coworking e formazione in Europa dedicate agli innovatori digitali, che ha anche guidato in qualità di amministratore delegato.

Migone, attualmente in carica all’interno del cda di Redelfi come amministratore Indipendente, dopo l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Enginius presenterà le dimissioni dalla suddetta carica, in quanto, per effetto di quanto sopra, vengono meno i requisiti di indipendenza.

Nuovo amministratore indipendente cercasi

Redelfi è attualmente impegnata nella selezione di un nuovo amministratore indipendente, la cui nomina è prevista entro il mese di settembre, comunque successivamente all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

Davide Sommariva, presidente del cda di Redelfi spa ha commentato: «In fase di Ipo ci siamo presentati al mercato con due importanti commitments: il primo riguardante lo sviluppo di Battery Energy Storage System stand-alone, il secondo relativo alla creazione dei prodotti di Enginius basati sull’Intelligenza Artificiale. Ora che Jarions è pronto, siamo soddisfatti di poter dire di aver mantenuto sia il primo sia il secondo impegno preso con il mercato e siamo certi che Migone sarà il dominus fondamentale per il processo di commercializzazione di Jarions. La sua esperienza e la competenza nel settore It sapranno guidare Enginius verso una nuova fase di crescita ed evoluzione come vera e propria società di prodotto».