È stato inaugurato oggi, a Chiavari un nuovo parcheggio pubblico adiacente a corso Buenos Aires, e in via Filippo Chiarella.

Con una capienza di 54 posti auto, di cui 2 riservati ai disabili, il nuovo parcheggio rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tutti i residenti chiavaresi, ai quali è riservato. I controlli verranno effettuati dalla polizia locale tramite lettura delle targhe. È previsto lo spazzamento meccanizzato dell’area il mercoledì dalle 21 alle 22.

L’opera è stata realizzata come onere di urbanizzazione di un progetto privato. L’amministrazione comunale sta valutando come migliorare ulteriormente via Chiarella, lavorando sulla viabilità e sul decoro, ma anche potenziando la rete del gas.