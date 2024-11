Questa mattina, lunedì 12 agosto, si è tenuta l’assemblea dei soci di Stella Polare spa, società partecipata del Comune di Sestri Levante, durante la quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione.

Il nuovo cda, composto da tre membri, rimarrà in carica per tre anni. Il Comune di Sestri Levante ha nominato due membri: Gianluca Ceselli è stato designato come presidente e Lara Castelletti è stata nominata consigliere. L’altro componente del Consiglio è Daniele Sanguineti indicato dal Consorzio Tassano.

Nella stessa sede è stato nominato anche il nuovo collegio sindacale che ricoprirà il ruolo di organo di controllo per il medesimo periodo.

Stella Polare spa si occupa della progettazione, organizzazione e gestione di servizi alla persona e alle famiglie, con un focus sui settori socio-sanitario e assistenziale gestendo la residenza protetta per anziani Le Due Palme e la farmacia comunale.

«La società Stella Polare riveste un ruolo sociale di grande importanza per la comunità di Sestri Levante. Abbiamo scelto Gianluca Ceselli come nuovo presidente, riconoscendo in lui una vasta esperienza nella gestione degli enti locali, che crediamo fondamentale per dirigere una partecipata del Comune. Oltre alle competenze amministrative e gestionali, riteniamo che Ceselli sia in grado di valorizzare adeguatamente le funzioni sociali e assistenziali della società. A nome dell’intera amministrazione, desidero esprimere la nostra gratitudine all’organo amministrativo uscente, con un ringraziamento particolare al presidente del Consiglio di Amministrazione, Davide Bernardello, per il prezioso impegno dimostrato, specialmente in un periodo delicato come quello della pandemia», commenta il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.