Rendiconto 2023 Regione Liguria, Piana: «Rispettati vincoli di finanza pubblica, entrate superiori alle uscite»

«La Regione Liguria ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dal combinato disposto del decreto legislativo n. 118/2011 e della legge n. 145/2018, sia in termini di obbligo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, sia in termini di investimenti. Inoltre, Regione Liguria ha garantito, per la quota di competenza per l’esercizio 2023 pari a 5,4 milioni di euro, l’ulteriore contributo di finanza pubblica richiesto alle regioni dalla legge n. 178/2020 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, quale concorso alle misure di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea. Inoltre il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è positivo ed è pari a 696 milioni di euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge».

Lo ha sottolineato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana intervenendo sul rendiconto dell’esercizio 2023, che è stato approvato con 17 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari.

«Come ogni anno – ha sottolineato Piana – l’approvazione del rendiconto rappresenta la verifica dell’azione regionale attraverso il confronto fra le previsioni del bilancio e i risultati definitivi conseguiti a seguito dell’attività amministrativa. Venendo all’analisi del quadro d’insieme del rendiconto 2023, esso permette di rilevare che sono state accertate entrate per complessivi 5 miliardi e 630 milioni di euro e registrati impegni di spesa per 5 miliardi e 543 milioni di euro. Il totale delle risorse impegnate per spesa corrente risulta essere di 4.434 milioni di euro, di cui 23,9 milioni relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mentre il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 346 milioni di euro, di cui 12,1 milioni relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 11,4 milioni relativi al Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Il Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale pari a 143 milioni rappresenta lo sforzo della Regione per finanziare investimenti sugli anni futuri».

In merito alla spesa sanitaria, che rendiconta 3.682 milioni di euro di spesa corrente Piana ha rimarcato: «Sono state previste risorse autonome regionali per 3,3 milioni di euro finalizzate, tra l’altro, a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni, o che hanno bisogno di assistenza sanitaria di base e accesso ai Lea in favore dei cittadini italiani senza fissa dimora e, in ultimo, ad interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Per il settore sociale, su un totale di spesa corrente rendicontata di 123 milioni di euro, Regione Liguria ha dedicato risorse proprie per 30 milioni di euro, tra cui 15,5 milioni di euro destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 13,6 milioni circa alle politiche sociali».

Per la gestione del trasporto pubblico locale, sia su rotaia, sia su gomma, la Regione rendiconta 298 milioni di euro complessivi, «per la quale si utilizzano somme vincolate provenienti dallo Stato e risorse autonome regionali, queste ultime pari a circa 20 milioni per la gestione del trasporto su gomma, oltre a 23 milioni per il trasporto ferroviario e 125 migliaia di euro per il trasporto per vie d’acqua».

Per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il relativo Piano Nazionale Complementare, il totale delle somme vincolate impegnate nel 2023 da Regione Liguria è il seguente:

● PNRR – 36 milioni di euro, di cui 29 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute

● PNC – 11,4 milioni di euro, di cui 5,7 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute.