Lerici, Hotel Shelley e delle Palme entra nel gruppo Bwh Hotels Italia & Malta

Bwh Hotels Italia & Malta annuncia l’ingresso di una nuova struttura alle Cinque Terre. Con il brand Bw Signature Collection, Hotel Shelley e delle Palme impreziosisce da oggi l’offerta del network a Lerici, splendido borgo affacciato sul Golfo dei Poeti.

L’hotel dispone di 45 camere, metà delle quali interamente riqualificate nel mese di aprile 2024. L’albergo gode di un’incantevole vista sul mare e sul Castello medievale.

«Entrare in un Gruppo internazionale come Bwh per un’attività come la nostra significa poter accedere ad un’organizzazione che ci assicura un supporto in tutti gli ambiti strategici − dichiara Valentina Bencini, proprietaria dell’hotel – Sappiamo bene quale privilegio sia essere in una location come Lerici e proprio per questo vogliamo contribuire a valorizzarla aprendoci a scenari innovativi».

«Lerici e i suoi dintorni sono una eccezionale integrazione alle nostre destinazioni – dichiara Fabrizio Doria – chief development officer del Gruppo – Siamo estremamente soddisfatti dello sviluppo dell’offerta leisure del nostro network con strutture localizzate in mete strategiche e di grande richiamo».

Il ristorante Delle Palme è all’interno dell’albergo e con la bella stagione trova posto in terrazza. Le proposte sono alla carta, con pescato freschissimo e atmosfera rilassante e romantica a picco sul mare. Le spiagge distano pochi passi ma gli ospiti dell’albergo hanno accesso veloce e diretto al mare tramite la terrazza panoramica e, inoltre, hanno a disposizione un solarium riservato. La pedana sul mare, aperta per tutta l’estate, ha un bar che offre aperitivi preparati da un barman professionista: di giorno è allestita con sdraio e ombrelloni con discesa al mare privata e di sera accoglie cocktail ed eventi. Bar e sala lettura sono gli spazi di ritrovo e relax all’interno della struttura. A soli 5 minuti a piedi si raggiunge il porto dal quale partono i traghetti per Portofino e Portovenere. Molto apprezzata dai turisti in visita alle Cinque Terre, la disponibilità del garage coperto con 13 posti auto, situato a 200 metri di distanza dall’albergo. L’hotel è pet friendly e offre la possibilità di noleggiare di monopattini elettrici.

Hotel Shelley e delle Palme Bw Signature Collection, è anche una location ideale per organizzare meeting, matrimoni e eventi privati nel salone con vista sul golfo a piano terra, la terrazza sul mare e la splendida mansarda che domina la baia.

Per tutte le prenotazioni delle new entries del Gruppo è valida la promo “Doppi Punti” del programma fedeltà del Gruppo, Best Western Rewards.