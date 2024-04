Redelfi, raggiunto il target di 2,8 GW di potenza nella pipeline di Bright Storage

Redelfi comunica che la società controllata Bright Storage spa partecipata al 51% da Redelfi e al 49% da Flash spa, società parte del Gruppo WRM, ha valutato positivamente e accettato tutti i progetti Bess presentati da Redelfi in virtù del Development Service Agreement sottoscritto il 12 febbraio, per una capacità totale di 2,8 GW, raggiungendo così il target di sviluppo negoziato.

Il raggiungimento di questo primo obiettivo conferma l’efficacia di Redelfi in qualità di developer che, in tempi più brevi rispetto a quanto previsto, ha presentato a Bright Storage l’intera pipeline di progetti. Inoltre, la positiva valutazione e la conseguente accettazione dei progetti da parte di Bright Storage costituiscono il presupposto per l’incasso, da parte di Redelfi, della prima tranche del corrispettivo pattuito per i servizi di sviluppo ai sensi del DSA che, come già precedentemente evidenziato, apporterà alla Società ricavi recurrent sino al completamento del processo autorizzativo, tramite i gate di sviluppo definiti per ogni progetto, per una durata massima di cinque anni.

Davide Sommariva, presidente del Consiglio di amministrazione di Redelfi spa ha commentato: “Il raggiungimento del target di sviluppo concordato nel DSA, ci rende orgogliosi del lavoro quotidiano del nostro team, che non ha solo raggiunto l’obiettivo, ma ha addirittura accelerato le tempistiche previste inizialmente, dimostrando come il know-how accumulato negli anni sia elemento fondamentale per essere efficaci nell’attività di sviluppo. In qualità di soci di Bright Storage, siamo soddisfatti di aver selezionato i progetti della pipeline e di poter proseguire attivamente l’ambizioso progetto con Flash.”