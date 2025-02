Il Comune di Sarzana ha pubblicato, all’esito delle procedure previste nel bando di concorso per l’assegnazione in locazione per alloggi di edilizia residenziale sociale nel cosiddetto complesso Botta di via Muccini, la graduatoria provvisoria dei nuclei familiari assegnatari.

L’atto è consultabile all’albo on line sul web-site dell’ente www.comune.sarzana.sp.it e prevede l’assegnazione di 33 abitazioni in locazione per un periodo di venticinque anni.

Le istanze complessivamente pervenute entro nei termini previsti dal bando sono state 98 e per tutte è scattata la procedura di verifica di ammissibilità.

La graduatoria diverrà definitiva in caso di assenza di ricorsi nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.