Sanlorenzo, l’intero Gruppo riunito ad Ameglia per l’evento “Our Road To 2030”

Nello stabilimento Sanlorenzo di Ameglia si sono riunite ieri, 25 maggio, tutte le persone appartenenti al Gruppo, circa 740, e le imprese nelle quali Sanlorenzo ha una significativa partecipazione per un evento chiuso dal titolo “Our Road To 2030”.

È la prima volta nella sua storia che il Gruppo Sanlorenzo raduna, in presenza, tutte le persone delle sue sedi italiane – La Spezia, Ameglia, Massa, Viareggio Brescia e Arbatax – e, in collegamento streaming, i collaboratori di Sanlorenzo of The Americas e Sanlorenzo Baleari.

L’evento ha rappresentato l’occasione per il presidente e ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, per condividere i momenti salienti e più significativi della storia del Cantiere, i tratti distintivi del modello di business così come le linee strategiche del piano industriale 2023-2025 presentato lo scorso 15 marzo alla Borsa di Milano oltre che, più in generale, la vision sino al 2030 e tutte le iniziative che l’azienda sta mettendo in campo per le sue persone.

«Dopo l’incredibile percorso compiuto dal 2005 – ha dichiarato Massimo Perotti a tutti i suoi collaboratori riuniti – e, in particolare, dopo la straordinaria performance in Borsa dall’Ipo del 2019 ad oggi, è il momento di definire nuovi e ancor più ambiziosi obiettivi che consentano al Gruppo Sanlorenzo di proseguire con slancio e consapevolezza nel proprio ambizioso percorso. Siete voi i protagonisti delle sfide che ci aspettano perché solo insieme potremo avere il coraggio di sognare e di scegliere per sviluppare la Sanlorenzo del futuro».