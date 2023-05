Bandiere Blu 2023: Liguria prima in classifica con 34 spiagge e 16 approdi

È la Liguria la regione italiana con più bandiere blu: in tutto sono 34, di cui due new entry: Laigueglia e Sori. Premiati anche 16 approdi turistici liguri che ricevono l’eco-label di turismo sostenibile.

In tutta Italia sono 226 comuni italiani, per un totale di 458 spiagge, che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale di Foundation for Environmental Education (Fee), che ogni anno “certifica” le località marittime che rispettano i criteri di gestione sostenibile del territorio. Quest’anno sono stati premiati anche 84 approdi di cui, come detto, 16 in Liguria. Le Bandiere sui laghi quest’anno sono 21, con 4 nuovi ingressi.

La Puglia si colloca in seconda posizione con 22 Bandiere Blu ricevute. Seguono Campania, Toscana e Calabria (19), Marche (18). Sardegna al sesto posto in classifica con 15 località, poi Abruzzo (14), Sicilia (11), Lazio e Trentino Alto Adige (10). Emilia Romagna conta 9 Bandiere Blu, come il Veneto. A seguire Basilicata e Piemonte (5); Lombardia (3), Friuli Venezia Giulia e Molise (2).

Le spiagge liguri che hanno ottenuto la Bandiera blu 2023 sono: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina (in provincia di Imperia); Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze (in provincia di Savona); Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia (in provincia di Genova); Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia (in provincia di La Spezia).

I 16 approdi turistici sono: Cala del Forte (Ventimiglia), Porto di Bordighera (Bordighera), Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare), Porto turistico di Imperia (Imperia), Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari (Alassio), Marina di Loano (Loano), Vecchia Darsena Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure), Marina di Varazze (Varazze), Marina di Chiavari (Chiavari), Porticciolo di Porto Venere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia) e Porto Lotti (La Spezia).