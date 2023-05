Amt BlueGreen: un nuovo trimestrale estivo per muoversi nell’area metropolitana genovese

Si chiama BlueGreen ed è il nuovo abbonamento estivo trimestrale di Amt, disponibile da lunedì 5 giugno, pensato per cittadini e turisti che desiderano scoprire Genova e tutto il territorio dell’area metropolitana spostandosi, dal mare ai monti, con il trasporto pubblico urbano e provinciale.

Il nuovo abbonamento, al costo di 100 euro per 90 giorni, è stato presentato oggi: è valido su tutta la rete Amt urbana genovese e provinciale, compresi il servizio Navebus, la tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo) e la ferrovia Genova – Casella.

La novità di quest’anno è la convenzione con Bagni Marina Genovese e Comune di Casella, grazie alla quale chi acquista il nuovo abbonamento estivo potrà usufruire dello sconto del 20% sugli ingressi giornalieri ai bagni Janua (Vesima), San Nazaro (Genova), Scogliera (Nervi) e alla Piscina di Casella.

«Con questa nuova proposta diamo la possibilità ai nostri utenti di muoversi, anche nei mesi estivi, in totale libertà su tutto il territorio dell’area metropolitana, privilegiando la mobilità sostenibile a un prezzo molto vantaggioso – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt – Il nome che abbiamo scelto per questo nuovo abbonamento vuole richiamare le caratteristiche del nostro territorio, il blu del mare e il verde dell’entroterra, sensibilizzando tutti a scoprirlo muovendosi in modalità sostenibile. D’accordo con Comune di Genova e Città metropolitana abbiamo studiato una collaborazione allargata a Bagni Marina Genovese e Comune di Casella, che ringrazio, così da rendere ancora più attrattivo muoversi con i nostri servizi e fidelizzare gli utenti».

«Siamo molto soddisfatti di presentare oggi questa nuova iniziativa, nata in sinergia con il Comune di Casella e i Bagni Marina Genovese, con cui puntiamo ad aumentare l’attrattività del trasporto pubblico, affermandolo sempre di più come la miglior scelta, in termini di economicità e praticità, per spostarsi in città e per raggiungere anche il nostro bellissimo entroterra, le vallate e le aree costiere – commenta Matteo Campora, assessore comunale alla Mobilità – Fare rete, in questo caso, non solo agevola turisti e cittadini ma permette di incrementare sempre di più il numero di coloro che privilegiano il trasporto pubblico come scelta ecologica, perché ricordo che muoversi a bordo di un mezzo pubblico significa limitare la circolazione dei veicoli privati, riducendo così il traffico cittadino e le emissioni inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo e ci muoviamo».

Augusto Sartori, assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, afferma: «Sono certo che l’abbonamento estivo Amt, della durata trimestrale, che consente degli sconti interessantissimi nei rinnovati stabilimenti balneari comunali genovesi di corso Italia, Nervi e Vesima e nella splendida piscina comunale di Casella avrà un grande successo, perché coniuga al meglio l’uso del trasporto pubblico con il piacere di rilassarsi in spiaggia o a bordo piscina. Dal 10 giugno inoltre riaprirà totalmente la ferrovia Genova-Casella e quindi i collegamenti tra i due Comuni saranno ancora più frequenti e comodi».

«Questa iniziativa, che si completa con le convenzioni sugli ingressi in piscine e stabilimenti balneari selezionati, rappresenta un vantaggio aggiuntivo per gli utenti dei mezzi pubblici, creando un’esperienza più completa per gli abbonati offrendo l’opportunità di rilassarsi e divertirsi in alcune strutture balneari del territorio metropolitano a tariffe agevolate – sottolinea Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova – Ciò non solo aumenta l’attrattività del Tpl, ma contribuisce anche a promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando le persone a dedicare più tempo ad attività ricreative all’aria aperta. Ringrazio pertanto, come Città Metropolitana di Genova, la presidente Gavuglio, che ha saputo cogliere rapidamente le esigenze del trasporto pubblico, disegnato il più possibile a misura di cittadino, non solo per ciò che concerne gli spostamenti lavorativi o scolastici, ma anche per il tempo libero, creando così un beneficio oltre che economico per le fasce più deboli, anche per la riduzione del traffico con servizi collettivi e, non dimentichiamolo, per l’ambiente, così come richiesto dall’Agenda 2030».

«Credo che questa iniziativa sia un altro importante tassello per la valorizzazione della Ferrovia Genova-Casella – spiega il sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo – Di fondamentale rilevanza sicuramente è anche la collaborazione di Amt e Città Metropolitana, della quale orgogliosamente ricopro il ruolo di consigliere delegato. Sono sicuro che questo abbonamento avrà successo, vista la premialità offerta al suo interno da stabilimenti balneari e dalla nostra piscina comunale gestita dalla Asd My Sport. Soprattutto sarà uno strumento prezioso per la promozione del nostro territorio e dell’entroterra genovese. Ringrazio infine il consigliere Garbarino che, da anni, si impegna con grande professionalità alla promozione del trasporto pubblico locale».

«Bagni Marina Genovese ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione della presidente di Amt Ilaria Gavuglio relativamente all’abbonamento BlueGreen – osserva Daniele Camino, presidente di Bagni Marina Genovese – Ci auguriamo che questa possa essere la prima di molte altre iniziative simili per creare, insieme a tutte le altre società partecipate del Comune di Genova, una sinergia strutturale e continuativa con lo scopo di promuovere e valorizzare il nostro territorio e le nostre risorse».

Il trimestrale è acquistabile online sul sito Amt, anche avvalendosi del bonus trasporti, e viene caricato sulla card CityPass al momento dell’acquisto. Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento, purché sia entro il 10 luglio 2023, e il titolo di viaggio varrà per i successivi 90 giorni. Il lancio di BlueGreen è accompagnato dalla nuova campagna promozionale, presente su tutti i mezzi Amt.

Tutte le informazioni sul nuovo trimestrale estivo si possono consultare sulla pagina dedicata sul sito www.amt.genova.it.