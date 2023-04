15-21 aprile: tre appuntamenti in Liguria con la Paper week di Comieco

Dal 15 al 21 aprile ritorna per la sua terza edizione la Paper week, la grande campagna informativa dedicata al ciclo del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità.

Tra convegni, iniziative e spettacoli organizzati su tutto il territorio nazionale i cittadini potranno scoprire di più su cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto approfondendo l’importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata.

In Liguria 3 eventi animeranno il calendario: momenti di riflessione e confronto sul ruolo della carta e l’importanza della sua corretta gestione, workshop e laboratori didattici, progetti di sensibilizzazione.

15 e 16 aprile: Archiset srl a Genova organizza Ri-scrivo: carta da riciclo + macchina da scrivere – Sensibilizzazione al riuso.

18 aprile: Teatro Rina e Gilberto Govi, Genova Bolzaneto. Amiu Genova organizza Ciak si gira: la differenziata va in scena! Sensibilizzazione e formazione sulla raccolta differenziata agli studenti con focus specifico sulla raccolta carta.

21 aprile: Papè Lab, vicolo del Duca, 23 – Genova – Carta&Scarti: il ‘gioiello di carta’. Laboratorio di sensibilizzazione al riciclo, trasformando un quotidiano in oggetto creativo di moda o di design.

Una delle novità principali di questa edizione è il grande ritorno in presenza di RicicloAperto: dopo la pausa legata alla pandemia, dal 18 al 21 aprile, oltre 100 impianti in tutta Italia apriranno le proprie porte per approfondire le diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone.

In Liguria sarà possibile visitare l‘impianto di recupero Baseco srl, sito a Villanova d’Albenga (Savona).

Altro appuntamento di richiamo è la Paper Week Challenge, quiz in diretta streaming sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone, coniugando “formazione” e “divertimento”. La Paper Week Challenge si articola in 5 appuntamenti, da lunedì 17 a venerdì 21 aprile: per partecipare basta iscriversi utilizzando l’apposito form online disponibile al seguente link. Il più preparato e veloce di ogni manche vincerà un buono Amazon da 100 euro.

Il calendario delle iniziative della Paper week è in continuo aggiornamento.