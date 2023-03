Nasce la Gismondi 1754 Usa inc: Giovanni Mattera Vairo sarà l’a.d.

La Società avrà sede a New York e avrà in capo i mercati degli Stati Uniti, dell’America Latina e del Canada

Gismondi 1754 prosegue il consolidamento del brand in America con la costituzione della Gismondi 1754 Usa inc. e con la nomina di Giovanni Mattera Vairo quale amministratore delegato della neocostituita società americana con sede a New York e che avrà in capo i mercati degli Stati Uniti, dell’America Latina e del Canada.

Mattera, che ha ricoperto in precedenza il ruolo di direttore vendite e marketing di Versace e di presidente della De Grisogono Usa, è figura dirigenziale esperta e riconosciuta nel settore. Il nuovo manager, che riporterà direttamente alla direzione commerciale guidata da Francesca Ventura, sarà responsabile di un ambizioso progetto teso a garantire una ulteriore espansione della Gismondi 1754, non solo negli Usa, ma anche in Sud America e in Canada, mercati considerati di sicuro interesse e avvenire.

Oggi i gioielli Gismondi 1754, grazie agli accordi consolidati con i department store di Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e altri gioiellieri indipendenti, sono presenti tra Usa e Caraibi in diciassette location. Giovanni Mattera Vairo avrà anche l’obiettivo di incrementare il business con i clienti privati, ai quali Gismondi 1754 già si rivolge con l’offerta di pezzi unici made to order.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, dichiara: «La costituzione della Gismondi 1754 Usa e la nomina di un manager di alto profilo ed esperienza come Giovanni Mattera avvicinano la nostra azienda ai clienti americani, a conferma dell’importanza che attribuiamo al mercato oltreoceano che è per noi un driver strategico di crescita. Sono convinto che Giovanni arricchirà con il suo arrivo il nostro team americano e confermerà l’affidabilità del brand Gismondi 1754, rendendo la nostra squadra ancor più performante a livello commerciale».