Nasce a Genova il Silver digital innovation net, ospitato dal coworking Tag ai Giardini Baltimora

Nasce a Genova il Silver digital innovation net, promosso da Fonda srl, Social Hub Genova, Consorzio SI4Life, Wylab, nello spazio di coworking Tag ai Giardini Baltimora, un centro di Digital Innovation dedicato alla Silver Generation.

Il Silver Digital Innovation Net è un progetto finanziato nell’ambito della risposta della Ue alla pandemia di Covid-19 (Fondi Strutturali di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020) ed è partito a seguito di un’analisi delle opportunità del mercato della Silver Economy che prende in esame le attività economiche rivolte alle persone con 65 anni o più, e si basa sul soddisfacimento delle esigenze della popolazione più matura che sempre più richiede prodotti e servizi innovativi, tanto pubblici quanto privati, afferenti all’area tecnologico-digitale.

L’Italia è da tempo all’avanguardia tra i Paesi che sperimentano i principali cambiamenti demografici della nostra epoca, l’invecchiamento della popolazione è considerato uno dei principali cambiamenti in corso in questo secolo e sempre più crescente, inoltre, l’attenzione di istituzioni, imprese e organizzazioni verso gli impatti sociali, culturali ed economici di tale processo.

L’obiettivo generale del progetto è ridurre il gap di conoscenza digitale della popolazione over 65 e supportare la nascita di nuove start up e progetti di innovazione sociale per rispondere ai bisogni della Silver generation.

La presentazione del progetto è stata anche l’occasione per inaugurare il Silver Hub, uno sportello gestito anche con il supporto degli operatori de La Cruna impresa sociale, che offrirà assistenza digitale per gli over 65 ricevendo assistenza per l’utilizzo di strumenti e applicativi digitali e dei principali servizi della Pubblica Amministrazione Digitale, sono previsti momenti di formazione per migliorare le proprie competenze digitali e la loro sicurezza in rete. Inoltre il Silver Hub sarà anche il contesto laboratoriale per la formazione degli operatori del Terzo settore e per lo sviluppo dei progetti di StartUp inerenti al mondo della Silver economy.

Inoltre durante la conferenza stampa si è dato il via alla “Challenge” dedicata alle imprese del Terzo Settore che attraverso la descrizione di un problema o di un bisogno da soddisfare potranno lanciare una sfida entro il 24 marzo 2023. Obiettivo della Challenge è di riunire gli attori dell’ecosistema della Silver Economy favorendo l’incontro tra le imprese del terzo settore e le startup con prodotti e servizi dedicati a questa fascia di popolazione.