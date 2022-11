Leonardo collaborerà con la Khalifa University of Science and Technology per creare un’accademia dedicata alla cyber security negli Emirati Arabi Uniti, la KU Cyber security Academy.

L’accademia sorgerà ad Abu Dhabi, ma la formazione degli insegnanti si terrà a Genova, nella sede della Cyber & security Academy di Leonardo. Qui i docenti del futuro centro formativo emiratino saranno addestrati all’uso delle piattaforme immersive di Leonardo per il cyber training.

La KU Cyber security Academy sarà aperta agli operatori di aziende e istituzioni per formare nuovi esperti per la protezione cibernetica degli asset strategici nazionali degli

Emirati.

L’accademia offrirà programmi completi di certificazione e formazione in inglese e arabo. Farà leva sulla conoscenza del contesto dei ricercatori del Center on secure cyber-physical systems della Khalifa University, sulle competenze e tecnologie di Leonardo per la protezione degli ecosistemi digitali e sull’esperienza della Cyber & security Academy di Genova.

La partnership rafforzerà ulteriormente i programmi accademici e di ricerca della Khalifa University, già contraddistinta da un’offerta formativa altamente specializzata nelle materie scientifiche e tecnologiche.

«L’accordo conferma la grande attenzione che Leonardo e l’Italia attribuiscono agli Emirati Arabi Uniti e alla visione lungimirante della sua leadership – ha affermato l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara, entrato in carica ad Abu Dhabi il mese scorso − La cyber security è una grande sfida per entrambi i nostri Paesi e le aziende italiane ad alta tecnologia, come Leonardo, sono pronte a fare la loro parte per affrontarla insieme con successo condividendo competenze e capacità».

«Siamo onorati di essere stati scelti dalla Khalifa University per questo ambizioso progetto – ha dichiarato Tommaso Profeta, managing director della divisione Cyber & security Solutions di Leonardo – Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno di Leonardo a livello nazionale e sovranazionale per la diffusione di una solida cultura della sicurezza, elemento di importanza primaria per un’efficace protezione delle infrastrutture critiche, dei servizi essenziali, dei cittadini e dei Paesi».

Arif Sultan Al Hammadi, executive vice-president, Khalifa University, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Leonardo, tra i leader mondiali nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, per istituire la KU Cyber Security Academy e contribuire alla creazione di capacità in questo settore vitale”.

Ernesto Damiani, direttore del Center on secure cyber-physical systems, ha dichiarato: “Attraverso la Cyber security Academy, la Khalifa University e Leonardo intendono contribuire all’ecosistema del National cybersecurity center of excellence degli UAE, aiutando a migliorare la sicurezza degli Emirati promuovendo una condivisione intensiva e sicura delle conoscenze”.

Cuore tecnologico della KU Cyber security Academy saranno le stesse piattaforme tecnologiche, in particolare il Cyber Range, sviluppate da Leonardo e utilizzate nella Cyber & security Academy italiana e nel mondo. Progettato secondo i principi della gamification (sfruttando cioè meccanismi simili a quelli dei giochi, come assegnazione di obiettivi e conseguimento di reward), Cyber Range fa leva su virtualizzazione e interoperabilità per simulare scenari operativi immersivi complessi in cui mettere in pratica, in gruppo o individualmente, le conoscenze acquisite, grazie alla creazione di gemelli digitali (digital twin) di reti, sistemi e applicazioni da proteggere, oltre che di minacce e tool per attacco e difesa. Le piattaforme di Leonardo sono in grado di supportare esercitazioni con gemelli digitali di migliaia di nodi e centinaia di reti, simulando fino a 5 scenari complessi in contemporanea, con team multipli e decine di utenti per squadra.

L’accordo è stato firmato da Tommaso Profeta, managing director della Cyber ​​& security Solutions Division di Leonardo (nella foto a sinistra), e da Arif Sultan Al Hammadi, Executive Vice President, Khalifa University (a destra)