Un nuovo ambulatorio specializzato in fisioterapia respiratoria e nel trattamento di patologie della funzione respiratoria verrà inaugurato il 25 ottobre a Chiavari.

Alla direzione sanitaria ci sarà l’ex primario del reparto di pneumologia dell’Ospedale di Lavagna, Luigi Calcagno.

Dal pomeriggio il poliambulatorio pneumologico aprirà le sue porte ai cittadini per presentare le prestazioni e i servizi che erogherà e dare consigli e suggerimenti utili di prevenzione e cura.

Il nuovo ambulatorio “Castagnola”, è in via Colonnello Enrico Franceschi 87, nei locali attigui alla Residenza Anni Azzurri Castagnola.

L’ambulatorio fa parte del Gruppo Kos, operante nell’assistenza sociosanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione, nella psichiatria e nella medicina per acuti.

Il Gruppo è presente con le sue strutture in 11 regioni italiane e 2 stati esteri, per un totale di oltre 13.000 posti letto. Kos gestisce 108 strutture in Italia e 49 in Germania. In Italia sono quasi 9.000 i posti letto gestiti in 56 residenze per anziani, 16 centri di riabilitazione, 12 comunità terapeutiche psichiatriche, 7 cliniche psichiatriche e 2 ospedali. KOS è inoltre attivo con 15 centri ambulatoriali di riabilitazione e diagnostica e, in India, con 13 centri di diagnostica e radioterapia.