«È così arrivata la notizia che abbiamo ottenuto le risorse del Pnrr per la riqualificazione dell’impianto sportivo dell’Andrea Doria e per la realizzazione della cittadella dello sport alla Sciorba». Lo dichiara su Facebook l’assessore al Comune di Genova Pietro Piciocchi, che tra le sue deleghe ha quella al Coordinamento, alla gestione e all’attuazione del Pnrr, commentando l’esito dell’istruttoria del Dipartimento dello Sport del Governo sui progetti presentati dai Comuni che avevano partecipato ai bandi per ottenere i fondi destinati al settore sport e inclusione.

«Sulla Casa della Vela, che era la terza proposta che avevamo avanzato – precisa Piciocchi – ci sono stati alcuni problemi formali legati alla proprietà dell’area che andrò a chiarire a Roma la prossima settimana».

«Direi un ottimo risultato per il mondo sportivo genovese – commenta l’assessore – che conferma il gioco di squadra e l’impegno profuso in questi anni dal Comune di Genova sui temi dell’impiantistica».