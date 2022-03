Prosegue fino al 31 luglio 2022 la sperimentazione gratuita di metropolitana e impianti verticali Amt, dopo il gradimento riscosso negli ultimi 4 mesi: «Siamo in continua crescita ma non sappiamo ancora quale sia il reale potenziale di questo esperimento − spiega il presidente di Amt Genova, Marco Beltrami − Per questo abbiamo deciso di proseguire per altri 4 mesi, vogliamo capire fino a che livello possiamo crescere e quanto incideranno i fenomeni legati alla stagionalità».

Si prevede anche qualche misura di premialità per gli abbonati, che di certo non hanno risentito del beneficio di questa iniziativa: «Soprattutto per gli abbonati storici, penseremo a qualche premio che possa coinvolgere, per esempio, i servizi di altre partecipate», osserva l’assessore comunale ai Trasporti, Matteo Campora.

I dati elaborati dal sistema contapasseggeri di Amt mostrano effettivamente un trend positivo che non si è ancora stabilizzato: rispetto a novembre 2021, mese caratterizzato da un’alta domanda di trasporto pubblico, i passeggeri degli impianti verticali sono aumentati del 5,39% a dicembre, del 14,52% a gennaio, del 29,1% a febbraio, del 33,44% a marzo. In media su ascensori e funicolari viaggiano circa 18 mila persone al giorno. Il 35% ha modificato le proprie abitudini di viaggio per sfruttare la gratuità di tali mezzi: di questi, il 43% si spostava a piedi mentre il 30% con mezzi propri.

Numeri positivi anche per ciò che riguarda l’utilizzo della metropolitana, gratuita tutti i giorni nelle fasce morbide (10-16 e 20-22): a marzo i viaggiatori sono aumentati del 18% rispetto a novembre, in particolare, e ancor più nel weekend (+33% contro il +14% dei giorni feriali). In media la metro genovese trasporta 9.515 persone al giorno e, nella fascia gratuita, sono state trasportate 36 mila persone in più nel mese di marzo rispetto a novembre 2021. Anche in questo caso il 25% dei passeggeri intervistati da Amt ha affermato di aver modificato le proprie abitudini di viaggio grazie alla gratuità: la maggior parte si serviva degli autobus, altri un proprio mezzo (il 26%), altri ancora già viaggiavano in metro, ma in altri orari, che hanno opportunamente modificato. «Siamo riusciti a ridurre il numero di auto circolanti, con circa 3 mila tragitti in meno, e abbiamo contribuito a rendere meno affollati i bus − sostiene l’assessore Campora − Possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti».

A incentivare la prosecuzione della sperimentazione anche il finanziamento di oltre 25 milioni di euro che, in accordo con il ministero dei Trasporti e la Regione Liguria, verrà in parte destinato agli investimenti del Comune di Genova sulla sperimentazione della gratuità dei mezzi pubblici: «Siamo partiti con l’1 dicembre scorso consci di avere questa copertura finanziaria, le risorse saranno spalmate sui prossimi tre-quattro anni», precisa Campora.

L’intenzione è anche quella di modificare le abitudini dei cittadini, spingendoli verso una mobilità sempre più sostenibile: a questo proposito, già nel 2022 arriverà un prima tranche di un pacchetto totale da 5 milioni di euro, spalmati in quattro anni, per incentivare genovesi e attività commerciali ad acquistare mezzi elettrici, dalle auto alle bici fino ai veicoli commerciali: «La quantificazione pro capite sarà importante, altrimenti questo tipo di incentivo verrebbe meno», precisa l’assessore.

Una misura che si affianca ai grandi progetti di mobilità green del Comune di Genova, che, a loro volta, guardano a un obiettivo ben più ambizioso: «Puntare alla gratuità del trasporto pubblico locale, con il cosiddetto biglietto invisibile – aggiunge Campora – un sistema che comprenda tpl, ma anche car e bike sharing, in base al quale chi inquina di più paga di più, secondo le linee guida europee»