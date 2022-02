Amt sperimenta i pagamenti contactless installando alcune colonnine in giro per la città. Tutto ciò è possibile grazie a una collaborazione con Visa che durerà almeno tre anni.

La sperimentazione prevede in questa prima fase 10 fermate della rete urbana genovese attrezzate con i nuovi smart totem Ila (acronimo di Instant lane access), caratterizzati dall’omonima raganella verde e validatori smart a bordo dei bus che effettuano i servizi di collegamento con l’aeroporto: Volabus e Airlink.

Dove

· 2 totem a Brignole, in direzione ponente e in direzione Valbisagno

· 1 in via XX Settembre davanti al Mercato Orientale

· 1 in piazza De Ferrari

· 1 in piazza Fontane Marose

· 1 in via Buozzi (dalla metro) lato mare

· 1 in via Cantore in direzione Levante

· 1 in via Ciro Menotti

· 1 a Pontedecimo in piazza Perino direzione centro

· 1 in via Voltri di fronte alla stazione

Altri 20 totem saranno posizionati entro l’estate, mentre i restanti 15 arriveranno successivamente. Per ora non è prevista l’installazione nella metropolitana, tenuto conto anche del fatto che al momento l’accesso è gratuito almeno sino a fine marzo.

Il sistema agevola anche i turisti, proprio per questo è previsto un ampliamento anche nel Tigullio a Portofino.

Come

Basta avvicinare la carta di credito o il bancomat abilitato per il circuito internazionale o lo smartphone dodato di mobile wallet e la colonnina memorizza i dati. Al controllore si dovranno fornire solo gli ultimi 4 numeri della carta di credito/bancomat.

Vantaggi

Per incentivare l’utilizzo del sistema, inoltre, sono state aumentate alcune validità dei biglietti acquistati con questo nuovo sistema:

· il biglietto da euro 1,50 rete urbana Amt vale 110 minuti (10 minuti in più rispetto al cartaceo),

· il biglietto Volabus da 5 euro vale una corsa e 110 minuti sulla rete urbana Amt (50 minuti in più rispetto al cartaceo).

Possibile l’acquisto con una sola carta di pagamento di un massimo di quattro titoli di viaggio, compresi i biglietti dedicati ai gruppi, come per esempio il biglietto da 24 ore per 4 persone oppure la tariffa dedicata al Volabus per 3 persone. Il calcolo della tariffa migliore possibile è effettuato dal sistema in automatico in base alla durata del viaggio e al numero di viaggiatori. Si tratta di una novità in Italia.

«In un mondo dove le tecnologie disegnano nuovi scenari è fondamentale che anche Amt le segua e le sperimenti − dichiara Marco Beltrami, presidente Amt − Questo progetto, che unisce il contactless alla tariffazione intelligente, è fortemente innovativo nel panorama italiano e consentirà un più facile accesso al servizio ai clienti occasionali e ai turisti in visita alla città. Ancora una volta ci rendiamo conto del valore e dell’importanza di dialogare e sperimentare con partner di eccellenza come Visa per proseguire nel nostro percorso di miglioramento e innovazione».

L’uso della tecnologia per l’utilizzo dei mezzi pubblici è testimoniato dal fatto che l’App Amt nella sua ultima versione è utilizzata da 46 mila persone al giorno e nell’ultimo mese è stata attiva su 150 mila device.

«Con il lancio della modalità di pagamento contactless, i mezzi di trasporto pubblico genovesi inaugurano una nuova modalità di vivere i trasporti più semplice, rapida, sicura e conveniente sia per coloro che lavorano e vivono qui, sia per le persone che vogliono visitare questa splendida città − sottolinea Stefano Stoppani, country manager di Visa in Italia – Vogliamo far riavvicinare le persone al trasporto pubblico dopo questi due anni di pandemia. Il contactless è tra le tecnologie che più di ogni altra si sta facendo largo per un ritorno alla normalità e i pagamenti elettronici possono fare la differenza per far riconquistare fiducia nei mezzi di trasporto pubblico, ma anche per contribuire a un’evoluzione della città più rispettosa dell’ambiente».

Questo progetto rientra all’interno del Pnrr in linea con la digitalizzazione dei trasporti.

«Dobbiamo abbandonare il titolo cartaceo e andare verso la dematerializzazione che facilita il viaggio. Questo progetto è andato avanti grazie a un partner importante», aggiunge l’assessore alla Mobilità Matteo Campora.

«Un progetto che facilita il pagamento del biglietto, in attesa che i vari ricorsi tra le aziende si esauriscano per dare il via al grande progetto della bigliettazione elettronica regionale», evidenzia l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.